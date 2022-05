La última reflexión de Ana Rosa Quintana en medio de su lucha contra el cáncer

Ana Rosa Quintana ha reaparecido de nuevo, aunque esta vez ha sido de manera telefónica en la última entrega de Planeta Calleja. Lo ha hecho para hacer una sorpresa a Joaquín Prat, el invitado de este episodio del espacio conducido por Jesús Calleja en Cuatro. El presentador y el aventurero han viajado hasta las Islas Azores para poder disfrutar de un enclave de ensueño y compartir también algunas confidencias.

En conversación con Calleja, el hilo conductor de El Club Social se ha sincerado sobre su relación con la periodista. “Ana es una campeona. Somos muy amigos. Yo a Ana la veo como una hermana mayor. Es la madrina de mi hijo”, ha dicho antes de hablar con ella por teléfono.

La presentadora, que lleva alejada de la vida pública desde que anunció que padecía cáncer de mama ha revelado cómo se encuentra en plena lucha contra la enfermedad. “Yo estoy bien y fenomenal. Estoy terminando mi clase de gimnasia”, comentaba. Jesús Calleja intervenía haciendo una petición a Ana Rosa, diciéndole que volviera al trabajo. “La verdad es que ganas no me faltan, sobre todo con todo lo que está pasando ahora”, contestaba la comunicadora.

Es necesario recalcar que, este programa se grabó a finales de marzo. “Me queda un traguito que pasar”, añade sin dejar de lado su optimismo. “Yo no creo que la vida me vaya a cambiar mucho. A lo mejor me hago mejor persona. Eso lo decimos todos siempre”, continuaba diciendo con un toque de humor.

El pasado 2 de noviembre de 2021 fue cuando en pleno directo en el programa que lleva su nombre cuando Ana Rosa anunció que padecía cáncer. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…”, dijo en un tono sereno.

Desde entonces, sus reapariciones han sido en contadas ocasiones, siendo su gran mayoría a través de las redes sociales, donde revela de vez en cuando cómo se encuentra a sus seguidores, quienes no paran de mandarle un sinfín de mensajes repletos de cariño.

A finales del mes de abril se conocía que la presentadora había sido intervenida del cáncer de mama que padece. Una operación que fue todo un éxito. Fue precisamente Joaquín Prat quien confirmaba la noticia y quien se ha encargado de dar la última hora del estado de salud de su amiga y compañera de profesión.