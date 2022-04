Ana Rosa Quintana, próxima vuelta a la televisión: hablan sus compañeros

Hace algunos días, Joaquín Prat confirmaba que Ana Rosa Quintana iba a someterse próximamente a una intervención quirúrgica en la recta final del tratamiento contra el cáncer. El presentador desveló que algunos de los compañeros de programa habían podido estar con ella para disfrutar de un cocido y comentaba que “estaba espectacular”, dijo Prat antes de revelar que tenía que operarse.

En unos días clave para la presentadora, ahora Nieves Herrero e Inés Ballester, compañeras de profesión de Ana Rosa Quintana, han comentado algunos detalles de su próxima vuelta. Nieves Herrero no ha querido perderse la entrega de los Premios Talento de la Televisión, una velada en la que ha sido la encargada de entregar un galardón a la que fue su jefa durante una década, Manuela Manzano. La periodista ha aprovechado esta ocasión para hablar de Ana Rosa Quintana, con la que mantiene contacto de manera frecuente: “el que pase por el quirófano no significa que no esté venciendo la batalla. Cuando una cosa se coge muy a tiempo, cualquier enfermedad se supera y estoy segura de que Ana Rosa lo va a superar”, ha asegurado. Además, ha declarado que no tiene claro cuándo será su vuelta al trabajo, pero ha insistido en que “la quiere y admira mucho”.

Por su parte, Inés Ballester, que también ha estado presente en la entrega de los galardones, ha comentado que cree que la vuelta de Ana Rosa podría estar próxima. “Muchas veces yo le envío mensajitos a Ana Rosa, porque une mucho saber por lo que estás pasando. Yo le envío muchos mensajes de ánimo y ella me contesta. Sé que está muy animosa. Está muy convencida de lo que está haciendo, de lo que le están haciendo y eso es lo más importante. Yo creo que la vamos a ver pronto en televisión, te lo digo de verdad”, ha declarado la periodista, que espera que su compañera pueda retomar pronto su carrera

“Cada cáncer tiene un apellido y tiene unas formas y en el caso de Ana Rosa no tiene nada que ver con el tratamiento que hice yo. Y a Ana Rosa le han hecho un tratamiento anterior a la operación y veremos si le hacen radio. Pero bueno, hay que confiar y sabes que se sale de ahí, que se vuelve a sonreír, que se vuelve a querer, te vuelves a enfadar. Y bueno, a mí cuando me dicen ¿te cambió la vida de cáncer? digo que no, que tengo el mismo mal genio que antes. Te cambia mientras estás un poco más pachucha, pero luego la vida sigue”, ha comentado.

Un tratamiento intenso

La periodista lleva casi seis meses alejada de los focos después de que anunciara en pleno directo que le habían diagnosticado un carcinoma en la mama y que iba a centrarse en el tratamiento. Ana Rosa reveló que, por suerte, no había metástasis, pero que el tratamiento que le habían recomendado los facultativos iba a ser intenso, por lo que iba a dejar de estar al frente del programa, aunque no desvinculada del todo de su actividad profesional.

A pesar de que sus reapariciones han sido escasas -tanto presencialmente como a través de las redes-, las veces que se ha dejado ver ha transmitido una imagen de tranquilidad y equilibrio. Hace no mucho, de hecho, se publicaba una fotografía de Ana Rosa practicando yoga, una disciplina que ha ayudado a la periodista a afrontar todo este proceso.