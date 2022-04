Joaquín Prat sopla velas en un gran momento profesional. El comunicador se encuentra al mando del Club Social, espacio que pertenece a una de las secciones de El programa de Ana Rosa, pero también forma parte de Cuatro al día. Su apellido no ha sido un peso a la hora de hacerse un hueco en la pequeña pantalla, pues su padre fue nada más y nada menos que el conocido presentador de El precio Justo, quien falleció en 1995.

De origen danés, es licenciado en periodismo por la Universidad Europea de Madrid. Prat comenzó su andadura en la radio, pasión heredada de su progenitor. La SER fue la cadena en la que demostró que el testigo cogido a su padre le iba a llevar a la cima del éxito dentro del mundo de la comunicación. De hecho, llegó a ser becario de Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy. Poco después daba el salto a la televisión, medio en el que desenvuelve con un gran carisma.

Su vida sentimental

El periodista siempre ha sido muy celoso de su intimidad, pero hay algunos detalles que sí se conocen sobre con quién ha compartido y comparte su vida amorosa. Tras un primer matrimonio de cinco años con una mujer llamada Paula Gómez, la pareja puso punto final a su romance en 2009. Después conocería a Yolanda Bravo, con quien ha estado más de una década y con quien tiene un hijo en común, ya que el pasado verano el matrimonio tomaba la decisión de continuar sus vidas por separado. Sobre este episodio no han transcendido más detalles de lo que pudo suceder.

Injerto de pelo

Por otro lado, si hay algo que caracteriza a Joaquín Prat es su sinceridad y por eso, no ha tenido reparo en revelar que hace unos años se sometió a un injerto de pelo. «Al principio no lo iba a decir, pero al ver resultado tan alucinante, me he dicho que por qué no decirlo para que otros se animen”, explicó orgulloso.

“Yo me rapo el pelo por la apuesta. Nos parecía que era una forma de hacer un poco de show televisivo. Pero era consciente de las entradas que tenía y un colega me dijo de llevarme a un sitio: Inhairclinic. Me explicaron cómo era la técnica FUE y me dijeron que tenía buena zona donante, que tenía buena densidad capilar. No te arrancan pelo a pelo. Te hacen micro incisiones para sacarte el folículo que puede tener entre uno y tres pelos. Al final son dos días, sales con la cabeza como un pepino, tuve costras varios días», comentó sobre el proceso que le realizaron. Además, quedó encantado con el resultado. “Tenía entradas y coronilla y estoy flipando. Los resultados los ves a partir del sexto u octavo mes. Me lo he cortado hasta tres veces. Estoy encantado”, indicó.

Delineador dental

El comunicador, también reconoció que se arregló los dientes cuando se convirtió en imagen de una famosa cadena de clínicas dentales. “No podía anunciar nada teniendo los dientes torcidos”, dijo con mucha naturalidad.

Sus tatuajes

A través de las redes sociales, Joaquín Prat ha mostrado un dato hasta hace poco desconocido. Durante unas vacaciones de verano, publicó una instantánea en la que aparecía sin camiseta y voilá se pudo ver como en su espalda tiene varios tatuajes, dos frases en latín y dos dibujos. La primera: “Nil volentibus arduum», que significa lo siguiente: “Nada es difícil para los dispuestos”. Y la otra, «Qualis pater talis filius», que quiere decir «de tal padre, tal hijo».