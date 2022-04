Desde hace varios meses, Ana Rosa Quintana se encuentra en tratamiento para superar el cáncer de mama que le diagnosticaron a principios de noviembre. Una enfermedad que ha hecho que la periodista tenga que dar un paso hacia atrás y retirarse temporalmente de la pequeña pantalla aunque, como ella misma declaró antes de marcharse, tenía la intención de seguir pegada a la actualidad y no desconectar con todo.

A sus sesenta y seis años, la periodista no duda en cuidarse lo máximo posible, no solo con una dieta equilibrada, sino también con ejercicio suave. Así lo reveló ella misma recientemente: «he dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona», comentó.

Pero además de la alimentación, el ejercicio ocupa una parte importante en su día a día y ahora sabemos que uno de los que practica con regularidad es el yoga. Lo ha confirmado su profesora, Carmen Cánovas, que ha publicado en sus redes sociales una imagen de Ana Rosa en una postura de yoga junto a un importante mensaje: «ya hay estudios sobre la efectividad del yoga como apoyo en pacientes con cáncer de mama. Pero yo no vengo a hablaros de estadística ni de lo que piensan unos u otros. Yo vengo a hablaros de lo que yo vivo en primera persona», ha comenzado escribiendo la especialista.

“Esta es posiblemente una de las experiencias más bonitas que he tenido desde que soy profesora de yoga. Ana y yo nos conocemos y practicamos yoga desde hace ya años. Cuando la diagnosticaron, lejos de abandonar la práctica y después de consultar con su oncólogo, decidió continuar. Estos procesos, son procesos duros física y emocionalmente así es que hemos ido adaptando la práctica según las necesidades del momento”, ha revelado la profesora, que asegura que la práctica de este ejercicio ha sido algo positivo para la periodista.

«Ha sido una gran ayuda mejorando varios aspectos de la calidad de vida. Hemos trabajado fuerza, equilibrio, respiraciones, reducido los niveles de cortisol, mejorado el descanso, etc…Han sido tiempos de acompañar desde el corazón y de coger la mano para dar aliento y seguiré haciéndolo siempre que pueda», ha comentado Carmen Cánovas, que no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a Ana Rosa Quintana: «Hoy sólo puedo decir que estoy muy orgullosa de ella, de su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo, de sus ganas de luchar contra la enfermedad, de sus ganas de vivir, siempre con una sonrisa. Escuchando su cuerpo de una manera más consciente, trabajando la energía con sensibilidad y respeto», ha sentenciado.

La especialista ha cerrado su post refiriéndose de manera directa a las personas que sufren esta enfermedad: “espero que este post sirva para el aliento de muchas mujeres que puedan estar en una situación similar, transmitiéndoles que se puede, de verdad que se puede”, ha revelado.

La propia Ana Rosa ha compartido el post en su perfil público y ha agradecido el apoyo de su profesora: «Carmen, muchas gracias por este precioso post y por tu acompañamiento estos años y en especial estos meses. Gracias por enseñarme a amar el yoga. Que nadie piense que esto es solo respirar y meditar, es ejercicio físico intenso, bueno para el alma y para el cuerpo», ha escrito. Han sido muchas las personas que no han dudado en comentar el mensaje, como Máximo Huerta, que ha escrito “tienes luz”, o Bibiana Fernández entre otros.

Retirada de los platós

El pasado 2 de noviembre, la periodista anunciaba al comienzo de su programa en Telecinco que le habían diagnosticado un carcinoma y que, por tanto, debía abandonar de manera temporal su trabajo para dedicarse por completo a cuidarse y ponerse en tratamiento: «hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso», dijo la periodista mirando frontalmente a cámara. Ana Rosa declaró que afrontaba este contratiempo tranquila, con gran confianza en sus médicos y sintiéndose afortunada por todo el cariño que recibía: «estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes», declaró antes de marcharse.