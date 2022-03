Ana Rosa Quintana lleva varios meses alejada de la televisión. El pasado 2 de noviembre de 2021 la presentadora revelaba de manera inesperada en el espacio que leva su nombre que se iba a tomar un tiempo del medio para poder luchar contra la enfermedad que le habían diagnosticado y que ya había padecido 11 años atrás y había superado con éxito. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…”, explicó con un hilo de voz, pero con mucha fuerza.

Desde entonces han sido contadas las ocasiones en las que se ha dejado ver, y la última de ellas ha sido este fin de semana. Con motivo del 60 cumpleaños de un íntimo amigo suyo cuya celebración tuvo lugar en Sevilla, la presentadora pudo desplazarse para estar con él en este momento tan especial. Se trata de Luis Miguel Martín Rubio, abogado de la periodista.

La capital hispalense reunió a un grupo de amigos para festejar este día tan señalado. Enclave que contó con las instalaciones del hotel Barceló. Tanto Ana Rosa como su marido, Juan Muñoz, mantienen una excelente relación con Luis Miguel y su mujer, Mercedes Morón. De hecho, su asistencia fue de manera completamente inesperada para el resto de los invitados que se llevaron una grata sorpresa ante la reaparición de la comunicadora, tal y como ha revelado Vanitatis.

“Ana está estupenda, aunque, por supuesto, en todo momento se protegió del sol y no probó las bebidas alcohólicas. Fue una reunión de amigos al aire libre y todos fuimos muy cuidadosos, como es lógico. Ella es muy disciplinada y ha adquirido hábitos muy saludables en las comidas y en el deporte, que siempre ha practicado; está muy concienciada. Pasamos un día muy bonito, pero evitamos las fotos para no incomodarla”, ha revelado uno de los invitados a la fiesta a la mencionada publicación.

Su última publicación

Desde que dio a conocer la enfermedad Ana Rosa Quintana ha confesado estar muy volcada en su recuperación. Se muestra optimista y derrocha fuerza en cada declaración que da. La última fue el pasado mes de febrero. Lo hizo mediante una publicación que compartió a través de sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparecía de lo más sonriente.

“Lo que más preguntáis: ¿cómo estás?Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa”, comenzó diciendo. Después, reveló que está “trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño”. “Estoy aprendiendo tantas cosas …. He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona”, añadió la ganadora del Premio Ondas -2011-.