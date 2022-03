Ana Rosa Quintana, la gran esperanza para las audiencias de Mediaset

No hay duda de que Ana Rosa Quintana es uno de los rostros más visibles de Telecinco. Fue en 2005 cuando la presentadora dio el pistoletazo de salida a su propio espacio matinal, consolidándose como líder de este y dejando un vacío muy notable a partir del pasado 2 de noviembre, cuando admitía estar pasando por un cáncer de mama por el que permanecería alejada de su puesto de trabajo hasta nueva orden.

Ante la inminente baja de Ana Rosa, algunos de sus relevos como Patricia Pardo, Ana Terradillos y Joaquín Prat no tuvieron otra opción que coger el testigo a su compañera de cara a los meses venideros. Una responsabilidad que ha venido cargada de la máxima actualidad, más aún contando con las polémicas que han protagonizado algunas de las integrantes del equipo del programa, como Marta Riesco, Rocío Flores o la actual pareja de Christian Gálvez. No obstante, las audiencias han respondido a este cambio de una manera satisfactoria, demostrándose que El Programa de Ana Rosa es líder en su franja horaria pese a la ausencia del rostro más visible del espacio.

Teniendo en cuenta que ya son 17 las temporadas que el espacio matinal de Telecinco lleva liderando, la cúpula ha querido ir un paso más allá e intentar terminar líder por 18 vez consecutiva, algo que no será muy difícil de conseguir, teniendo en cuenta que el pasado mes de junio finalizó con un 19,7% de cuota y 691.000 espectadores. Al comparar la última semana en la que Quintana estuvo presente con la primera en la que faltó, es notable un bajón en el programa de hasta 1,7 puntos y 27.000 espectadores. Pero ni este pequeño fiasco ha conseguido que otros le quiten el primer puesto, lo que convierte a El Programa de Ana Rosa en un formato perfectamente estructurado, capaz de soportar incluso la ausencia de uno de sus pesos pesados.

Para soportar la falta temporal de Ana Rosa, el programa cuenta con un elenco de colaboradores especializados en las distintas temáticas a las que se da cabida a lo largo de su duración. Un plus que hace que sea más fácil que el espacio salga adelante, más aún teniendo en cuenta que los asuntos más candentes de la actualidad social han girado en torno a las personalidades más destacadas del equipo allí presente. Es por ello que la periodista ya ha manifestado a través de sus redes sociales su deseo de volver a ocupar la primera plana del programa que lleva su nombre: “Lo que más me preguntáis: cómo estás? Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas… He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona”, explicaba en una reciente publicación, mostrando además un cambio de look de lo más innovador.