No es un día más para El Programa de Ana Rosa. El espacio matutino de Telecinco cumple este 10 de enero 17 años en antena. Casi dos décadas de la primera emisión, tiempo más que suficiente para convertirse en referencia de actualidad en televisión. Pero las circunstancias han querido que no sea un aniversario soñado. La ausencia de su alma máter, Ana Rosa Quintana, ha eclipsado una efeméride repleta de emoción.

Es el primer aniversario en el que no está presente, algo que se produce después de que abandonara su trabajo temporalmente tras haberle sido diagnosticado cáncer de mama. No ha habido semana que no se la recuerde de algún u otro modo pero hoy la cita merecía una mención especial. Patricia Pardo ha sido la encargada de arrancar el espacio con un emotivo mensaje.

Hoy cumplimos 17 años con vosotros: «Feliz cumpleaños a este maravilloso equipo y también a Ana Rosa. Te echamos mucho de menos y te esperamos pronto» 💙 Comienza #AR10E > https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/eVhDTbxpEs — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 10, 2022

«Les damos las gracias por desayunar cada mañana con nosotros… por aquí han pasado los mejores reporteros del país. En la facultad nos enseñan la técnica pero, señores, nosotros tenemos la enorme suerte de tener a la mejor maestra, Ana Rosa. Es verdad que hoy no puede estar aquí, pero estamos convencidos de que ella va a volver muy pronto a este plató», ha contado Pardo, visiblemente emocionada y con los ojos vidriosos por momentos.

La suplente de Ana Rosa ha querido desvelar qué es en lo que más le influenciado su jefa: «De ella, hemos aprendido esa máxima que dice que para ejercer el periodismo, para comunicar, ante todo hay que ser buenos seres humanos», ha continuado Pardo, «porque si se es buena persona se puede intentar entender a los demás, empatizar con sus intenciones, con sus intereses, con sus dificultades y sus méritos, y también con sus tragedias», ha finalizado.

Ana Terradillos también se ha sumado a la felicitación al programa pero con un mensaje más escueto: «Feliz cumpleaños a este maravilloso equipo. Te echamos de menos (Ana Rosa) y te esperamos muy pronto». Unas palabras que llegan el mismo día que Julia Otero va a regresar a la radio después de estar luchando contra el cáncer también. Un paralelismo el de ambas periodistas que arroja esperanza de cara a la vuelta de Quintana a la televisión. La propia Ana Rosa ha contestado al tuit que ha puesto su programa: «Sois los mejores compañeros que se puede tener». Una respuesta que denota la emoción con la que ha recibido las palabras de su equipo.

El Programa de Ana Rosa cerró el 2021 reafirmando su liderazgo al frente de la franja matutina, con una audiencia media de 654.000 espectadores y un 20,1% de share. Esto hace que repita el resultado cosechado en 2015 y 2008, siendo el más alto que ha registrado desde 2007 (21,6%).