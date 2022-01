Julia Otero está de vuelta. Así lo ha confirmado la propia protagonista con un feliz post en sus cuentas de las Redes Sociales en el que ha querido mandar un mensaje escueto pero cargado de significado: “Mañana vuelto al cole. Tengo el plumier a punto e inquietud de primer día. A las 15h nos oímos en @juliaenlaonda”. Con estas palabras, la periodista confirmaba su regreso a Julia en la Onda, programa de televisión que capitanea desde hace más de una década tras ser diagnosticada de un cáncer de mama el pasado mes de octubre.

Mañana vuelvo al cole. Tengo el plumier a punto e inquietud de primer día. A las 15h nos oímos en @Juliaenlaonda .

Llegar hasta aquí no ha sido fácil pero hasta los años peores acaban en diciembre. #Bienvenido2022 💃🏼💜⌛️ — Julia Otero (@julia_otero) January 9, 2022

Una impactante noticia que la propia Julia se encargaba de compartir en su día con su audiencia: “El martes pasado, en un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron células egoístas, como las llama el doctor López Otín. La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre”.

Desde entonces, hasta ahora, Julia ha luchado con vehemencia contra la enfermedad y, aunque se ha mostrado ausente de la esfera pública, la catalana se ha dejado ver en algunas ocasiones aprovechando algunos momentos importantes de su convalecencia como sus vacaciones, el reencuentro con su equipo el primer día de la temporada, los previos a su regreso al trabajo o el día que recibió la tercera dosis de la vacuna contra la COVID. En todos y cada uno de ellos, Otero ha mostrado un gran positivismo ante la adversidad por la que ha tenido que atravesar y que, por suerte, vive el mejor de los escenarios por esperar.

Como ha manifestado Julia, hoy todo es diferente. Sin embargo, y aunque las noticias son muy positivas, la periodista no ha podido evitar recordar que no todo ha sido bueno durante las pasadas semanas y lo hacia en el mismo post en el que alegraba el día a sus followers: “Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero hasta los años peores acaban en diciembre”. Una contundente frase que terminaba con el hashtag #Bienvenido2022.

Ella no ha sido la única profesional del gremio que ha vivido un traspiés de salud. Hace escasas semanas, Ana Rosa Quintana anunciaba en su programa que también padecía cáncer y que, como era de esperar, se ausentaría durante unas semanas de El Programa de Ana Rosa. Un duro revés contra el que sigue luchando y que, como en el caso de Julia, ha contado con el apoyo de todos su entorno personal y laboral. Ahora, la locutora de radio vive un presente lleno de buenos sentimientos, como lo ha hecho durante estos meses apartada de su trabajo y que, a buen seguro, han contribuido a que vuelva a la onda con más fuerza que nunca.