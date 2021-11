Ana Rosa Quintana ha dado una sorpresa a todos al reaparecer cuando nadie la esperaba. La presentadora ha salido de casa para disfrutar de una agradable comida con Omar Montes. Los dos han presumido de una buena sintonía con este plan que han llevado a cabo este viernes en un conocido restaurante de la capital. Son las primeras imágenes de la periodista después de apartarse temporalmente de la televisión para recuperarse del cáncer de mama que le diagnosticaron.

La pareja de amigos han aprovechado la presencia del cantante de Pan Bendito en el programa de Ana Rosa, donde ha promocionado El Principito es Omar Montes, su nuevo documental para Amazon Prime, para verse las caras. Una quedada que también ha servido para que Omar arrope a Quintana en este momento en el que todas las fuerzas y cariño que reciba son pocos.

Ambos han sido abordados a la salida del restaurante donde han comido. En cuanto se ha percatado de la presencia de las cámaras, Omar Montes ha sacado a relucir su particular sentido del humor: «Por favor, por favor, dejadnos nuestros espacio, nos estamos conociendo», decía a las cámaras, desatando las risas de Ana Rosa Quintana. «No me hagáis la de siempre que me estropeáis todas las relaciones», ha continuado.

Fue entonces cuando la veterana periodista tomó la palabra: «Estamos de estreno. Ya sabéis que han estrenado el documental de Omar en Amazon, el éxito de la temporada, que lo hemos producido nosotros en Unicorn», comentaba. Sobre lo que se va a poder ver en este proyecto, el intérprete de Prendío destaca que «he contado todos mis inicios, cómo empecé, mis amigos, mi escuela, la gente del barrio…es todo inside». «Es la caña, está fenomenal», apuntaba Ana Rosa.

Apenas ha habido hueco para hablar de cómo se encuentra la presentadora, pero sí que ha dicho que «estupendamente», con una sonrisa de oreja a oreja. Acto seguido, los dos se han marchado en coches separados, dos besos y choque de manos mediante. Un tándem inesperado y que demuestra que Omar Montes es tan polifacético que igual se le ve a bordo de un yate con Carmen Lomana que con la reina de las mañanas.

Lo nuevo de Omar Montes es un biopic en el que se repasa su ascenso a la fama desde sus orígenes humildes y cómo los mantiene en la actualidad pese a facturar miles de euros. De hecho, sigue viviendo en un piso de 60 metros cuadrados, en la zona de Pan Bendito, junto a su madre, abuelos e hijo.

En lo que a Ana Rosa Quintana se refiere, la periodista anunció el pasado 2 de noviembre que le habían detectado cáncer en una mama, algo que le obligó a apartarse temporalmente de la televisión para centrarse en su recuperación. Actualmente se encuentra con fuerza, muy optimista y con muchas ganas de disfrutar de la vida, tal y como demuestra esta salida junto a Omar.