El revelador mensaje de Ana Rosa Quintana sobre su estado de salud

Ana Rosa Quitana ha vuelto a reaparecer a través de las redes sociales. Hace tan solo una semana, la periodista compartía con sus seguidores una fotografía en la que aparecía desde la tranquilidad de su hogar. “Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que como estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio. Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”, contó. Ahora, ha vuelto a lanzar un potente mensaje vía Instagram.

«Lo que más preguntáis: ¿cómo estás?», ha comenzado diciendo la presentadora. «Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa», ha explicado con mucha fuerza. Además, Ana Rosa Quintana ha revelado el secreto de su positiva recuperación. «Estoy trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas …. He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona», ha indicado.



Han pasado ya cuatro meses desde que la comunicadora anunciara que se retiraba del trabajo por un tiempo para poder recuperarse del cáncer de mama que padece. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama. La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes… normalmente y excepto en vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando el covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante”, expresó el día que anunció la noticia.

Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que Ana Rosa ha aparecido. Otra de las veces fue justo antes de terminar el año. Ocurrió en el mes de noviembre y lo hizo junto al cantante Omar Montes. El artista y la periodista comieron en un restaurante de Madrid y a la salida los medios de comunicación percataron este momento. «Por favor, por favor, dejadnos nuestro espacio, nos estamos conociendo», decía Omar a las cámaras con ese toque de humor que tanto le caracteriza. «Estamos de estreno. Ya sabéis que han estrenado el documental de Omar en Amazon, el éxito de la temporada, que lo hemos producido nosotros en Unicorn», comentaba Quintana.