Ana Rosa Quintana se ha zambullido en una semana muy especial nada más arrancar el 2022. La presentadora sigue apartada de la esfera pública, aunque en activo, tras anunciar el pasado mes de noviembre que se disponía a luchar contra un cáncer de mama que le había sido detectado hacía escasos días. Una noticia que ella misma se encargaba de hacer pública en la editorial de su programa nada más arrancar la mañana en plató: “Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia”. Con estas palabras se retiraba temporalmente prometiendo dar mucha guerra, para bien, como siempre lo ha hecho y, como hemos podido comprobar, a día de hoy Quintana está cumpliendo a rajatabla su promesa.

Un destacado cumpleaños

Ha pasado poco más de un mes desde aquel complicado momento de decir hasta pronto y Ana Rosa, que sigue adelante en su lucha contra la enfermedad, se ha convertido en protagonista de la semana gracias a la doble celebración de la misma. Hoy, la Reina de las mañanas cumple 66 años como si por ella no pasara el tiempo, y a pesar de este último revés. La periodista sopla así las velas alejada de los ruedos mediáticos, arropada por su familia y su equipo, y dedicada a “su nueva vida” como ella misma definía hace escasos días en uno de sus post de las Redes Sociales.

El éxito de su creación

En esta vida nueva, que ella misma inauguró durante el discurso de su punto y aparte, Quintana se está centrando en su familia a la que está dedicando la mayor parte de su tiempo, pero sigue de cerca los pasos de su gran creación: Unicorn, la productora que capitanea y que este año ha cosechado éxitos sin parangón. Desde la buena acogida de las docuseries El Principito basada en la vida del artista trap Omar Montes, y Dolores, en la que se relata el calvario de Dolores Vázquez tras ser condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof, hasta el liderazgo de su programa homónimo, pasando por el crecimiento del programa de Sonsoles Ónega Ya es Mediodía que ya tiene su versión para el prime time.

La joya de la corona

Precisamente, uno de estos espacios, la joya de la corona, acaba de celebrar su decimoséptimo cumpleaños. El Programa de Ana Rosa se acerca a las dos décadas siendo líder indiscutible de audiencia tanto de la cadena como de la televisión generalista. Además de hacer un repaso por lo más destacado del espacio, poniendo en relieve el papel que desempeñan todos y cada uno de los miembros del equipo que lo forma, trabajadores, amigos y admiradores celebraban por medio de las redes sociales el aniversario de este espacio halagando y mandando fuerzas a la jefa, como ellos la llaman, y deseando poder celebrar junto a ella este y otros hitos que están por venir y que más tarde que pronto aplaudirá desde el puesto que más le gusta ocupar: su sitio frente a la audiencia. Una celebración que a buen seguro tardará menos de lo que esperamos en producirse.