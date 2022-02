Ana Rosa Quintana reaparece con un importante mensaje

Han pasado ya cerca de cuatro meses desde que Ana Rosa Quintana anunciase que se retiraba de la televisión para poder recuperarse del cáncer de mama que le habían diagnosticado. «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama. La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes… normalmente y excepto en vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando el covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante”, expresó con fortaleza.

Desde entonces, se le ha podido ver en contadas ocasiones. Sin embargo, de vez en cuando publica algún post en su cuenta de Instagram. La última vez ha sido hace unas horas para revelar cómo se encuentra en pleno proceso de recuperación. La periodista ha colgado una fotografía en la que aparece desde la tranquilidad de su hogar sentada en un sillón con un look animal print de lo más cómodo leyendo un libro. Además, a esta instantánea le han acompañado unas palabras.

“Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que como estoy, por eso me he animado”, ha comenzado diciendo. Después, ha revelado que “afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio”. Sin duda, la mejor de las noticias. “Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”, ha terminado diciendo.

La última vez que compartió algo a través de la Red fue el pasado 31 de diciembre. “Celebremos la vida. Feliz [email protected] #cashmeredecoracion”, escribió junto a una postal de lo más navideña en la que se podía ver la mesa que había preparado para cenar una de las noches más especiales del año.

Ana Rosa Quintana se encuentra alejada del foco mediático para poder estar al 100% lo antes posible. Sin embargo, hizo una aparición pública en el estreno del formato Ya son las 8 para poder mandar todo su cariño a su compañera de cadena y profesión, Sonsoles Ónega. «Enhorabuena a todos es maravilloso. Siempre vengo, no podía faltar hoy. Que tengáis mucha suerte. Esto va a ser un exitazo. Eres maravillosa y te va a ir muy bien», dijo muy emocionada, momento que provocó las lágrimas de la presentadora que, segundos antes de que apareciera Ana Rosa le dedicó un mensaje de lo más especial. «Le hablo a ella. Ana Rosa, hoy echo de menos tu abrazo como el que me diste cuando arrancamos Ya es mediodía. El programa de hoy va por ti», expresó Ónega.