El emotivo mensaje de Joaquín Prat a Ana Rosa con el que augura su vuelta al trabajo

En medio de uno de los momentos más difíciles de su vida, Ana Rosa Quintana ha reaparecido luciendo una imagen de lo más innovadora. Fue durante el pasado mes de noviembre cuando la presentadora anunció su retiro temporal de la televisión a consecuencia de un cáncer de mama. Una triste noticia que cayó sobre todos sus compañeros de plató como un jarro de agua fría y que ha hecho que la periodista saque su lado más positivo siempre que tiene oportunidad.

En la última ocasión ha sido la revista Semana la que se ha hecho eco del estado físico de la maestra de ceremonias. A través de unas fotografías exclusivas, el medio citado mostró cómo Ana Rosa había optado por un nuevo look de lo más rockero y rejuvenecedor, demostrando que está dispuesta a romper moldes en su próxima y esperada vuelta a su programa. Un regreso que el resto del equipo de El Programa de Ana Rosa espera como agua de mayo, siendo muchos los momentos en los que han aprovechado sus apariciones públicas para mandarle todo el ánimo a Ana Rosa en esta durísima etapa. De hecho, fue el propio Joaquín Prat quien quiso enviarle un mensaje a la presentadora a través del espacio matinal de Telecinco: “Semana publica imágenes de Ana Rosa dando un paseo por la calle. Está estupenda, vestida muy moderna, muy guapa y con el pelo más cortito”, comenzaba comentando el presentador, haciendo hincapié en la impecable sonrisa de Quintana en medio de la tormenta: “A todos nos encanta verla así porque es un chute de energía. Hace que veamos que el momento de su regreso esté todavía más cerca”, auguraba, muy feliz de imaginar su reencuentro con la presentadora asidua del programa en un momento muy especial para todos: “Mañana cumplimos 4.300 programas y nos faltas tú, aquí te estamos esperando”, finalizaba, sin poder evitar emocionarse.

A punto de cumplirse cuatro meses desde la repentina y temporal despedida de Ana Rosa del foco mediático, podría decirse que el programa que lleva su nombre ha estado situado en el ojo del huracán, más aún contando con la aparición de Marta Riesco, Rocío Flores, Rocío Carrasco y Patricia Pardo, cuatro de las protagonistas indiscutibles de lo que llevamos de año. Unos sucesos que no ha pasado por alto la propia presentadora, mostrando en sus redes sociales lo mucho que desea acudir a su puesto de trabajo: “Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño”, escribía. Aún así, la presentadora ha sacado el lado positivo a todo lo que le está ocurriendo: “Estoy aprendiendo tantas cosas… He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona”, zanjaba, en un mensaje cargado de buenas vibraciones que ha servido como escenario perfecto para que algunos famosos plasmen sus mensajes de cariño.