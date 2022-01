Marta Riesco se encuentra en una situación muy comprometida. El revuelo mediático orquestado tras conocerse que mantiene una relación sentimental con Antonio David Flores ha sido mayúsculo. Ni tan siquiera la aparición de otro romance potente como de Urdangarin y Armentia ha hecho que sus nombres se borren de los titulares. Él tiene más experiencia en esta índole pero la joven periodista es la primera vez que ve cómo su nombre invade todos los titulares de los medios de comunicación de manera diaria. «Sé quién es Antonio David Flores», decía, pero ahora está empezando a experimentar lo que es ser su pareja.

La reportera ha sido protagonista de unos rumores en los que se hablaba de que fruto de este escándalo había sido despedida fulminantemente de El Programa de Ana Rosa. Uno de los atenuantes era que no ha aparecido esta mañana para cubrir -como venía haciendo- la actualidad en el caso Urdangarin desde Vitoria-Gasteiz. Por ello, su compañero Joaquín Prat ha sido muy tajante: «Por cierto, dice Diego Arrabal que Marta ha sido expulsada de este programa, nada más lejos de la realidad. Marta Riesco está de día libre y mañana cuando vuelva estará trabajando en este programa».

Un merecido descanso para Marta Riesco después de que esté viviendo días de verdadera tensión. El último episodio desagradable lo vivió en la tarde del pasado martes, cuando conectó en directo con Sálvame desde la capital del País Vasco para dar la última hora. En plató se encontraba Anabel Pantoja, con quien mantuvo un enfrentamiento dialéctico a cara de perro en el que anunció que había demandado a la sobrina de Isabel Pantoja.

La tensión entre ambas surgió a raíz de que Anabel contará en el programa que la novia de Antonio David Flores tuvo un encuentro íntimo con una chica en uno de los sofás de Cantora, en la Navidad de 2019. Marta no se calló y arremetió contra la colaboradora: «Ella sabe lo que ha dicho y lo que tiene que hacer. Según me cuentan los abogados me dicen que sí tiene que tener miedo, va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Ella se cree que hace gracia. Voy por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja. Yo sí creo en la Justicia». Pero Anabel seguía en sus trece: «Tú llévame donde quieras, pero acuérdate de la noche del 31 de diciembre». Riesco dinamitó el momento al decirle que «tú al banquillo como tu tía», provocando la ira de Pantoja, quien se dirigió a ella en términos muy duros como «mamarracha».

Aclarado el presente profesional de Marta Riesco y con su puesto de trabajo a salvo, el foco de actualidad en su relación con el exmarido de Rocío Carrasco está puesto en Olga Moreno. La todavía mujer de Antonio David ha sido vista llorando desconsoladamente en un coche en el que también estaba Rocío Flores. La andaluza está pasando un bache importante tras romper con el padre de su hija y aunque tiene fortaleza para salir adelante, está muy afectada. Eso sí, ha dejado claro que no se van a divorciar.