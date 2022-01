Marta Riesco y Anabel Pantoja son nuevas enemigas íntimas. La guerra entre las dos ha estallado oficialmente tras el último episodio vivido en Sálvame. La sobrina de la tonadillera se encontraba en plató, mientras que la periodista se había desplazado a la calle Fueros de Vitoria-Gasteiz para cubrir la salida y entrada de Ainhoa Armentia del despacho de abogacía donde trabaja junto a Iñaki Urdangarin.

El caldo de cultivo venía cociéndose desde hacía días, después de que la sevillana, que está de vuelta en el programa tras un largo tiempo de desconexión, informara que la actual novia de Antonio David Flores tuvo un encuentro íntimo con una chica en uno de los sofás de Cantora, en la Navidad de 2019.

En una de las conexiones con Riesco, la periodista no ha dudado en informar a Anabel Pantoja de las novedades importantes que le atañen: «Ella sabe lo que ha dicho y lo que tiene que hacer. Según me cuentan los abogados me dicen que sí tiene que tener miedo, va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Ella se cree que hace gracia. Voy por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja. Yo sí creo en la Justicia». Algo que ha hecho que Anabel brote: «Tú llévame donde quieras, pero acuérdate de la noche del 31 de diciembre», le decía. Sin embargo, Marta Riesco le dejaba en fuera de juego con la siguiente expresión.

Marta Riesco a Anabel Pantoja: “Te voy a sentar en el banquillo como a tu tía” 😱#riescoderuptura — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 25, 2022

La colaboradora de Sálvame le ha pedido que no nombre a su tía, a quien afirma que la periodista tuvo que pedir perdón por lo acontecido en Cantora: «Que seas muy feliz con tu novio y que tengas mucha salud, tú llévame donde quieras. A mi tía ni la toques porque tú sí la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista. Eres una mamarracha». Y es que Anabel cree que Marta se acercó a los Pantoja para sacar información, tanto a Isa Pi como a la intérprete de Marinero de luces.

El detonante por el que Marta Riesco ha decidido llevar a los tribunales a Anabel Pantoja han sido las palabras de ésta describiendo lo que vio en la finca de Isabel Pantoja aquel día: «No era el sitio adecuado. Era un sitio de paso a unas habitaciones. Por eso no entendí esa escena… Una estaba comiendo y la otra estaba suspirando. Yo interrumpí el acto, porque estaba empezando. Yo dije: ‘Pero qué pasa aquí’ (…) cerré la puerta y dejé tiempo para que la zona se despejara. Al día siguiente se lo conté a Kiko».

La enemistad entre ambas tiene otra arista. El enfado de la sevillana por ciertas informaciones vertidas por la pareja de Antonio David: «Estuvo contando cosas muy feas de mi marido por los pasillos, como que él tonteó con otras, cosa que no es verdad», dijo hace unos días la sobrinísima.