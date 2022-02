Marta Riesco cuenta todos los detalles de su operación de nariz

Marta Riesco lleva casi un mes desaparecida de la pequeña pantalla desde que decidió no salir en televisión por no encontrarse bien. La colaboradora del programa de Ana Rosa está recuperándose poco a poco de la presión mediática que vivió al conocerse su relación con Antonio David Flores. Aunque no sale durante la emisión sí acude a la redacción diariamente. Sin embargo, donde se deja ver es en sus redes sociales, que continua activa y mostrando su día a día a sus seguidores. Durante su descanso de los platós de Telecinco ha querido contar sus secretos de belleza, entre ellos la operación de estética que se realizó para mejorar su nariz.

Asegura que nunca ha sido una niña acomplejada, pero en el colegio hubo un grupo de chicas que comenzaron a meterse con su nariz, un rasgo físico que a ella nunca le había gustado. Las críticas le hicieron darse cuenta que los demás también veían lo mismo que ella. Su llegada a la televisión le animó a operarse, a pesar de su miedo a los quirófanos. «Yo tenía la nariz con la punta para abajo, era una nariz bastante grande. A mí no me gustaba, pero hasta ese día yo no tenía ningún complejo. Cuando entré en El programa de Ana Rosa y empecé a verme en la tele, sobre todo en el plató, empecé a gustarme cada vez menos. Pero era muy miedosa y no me atrevía, hasta que un día me animé».

Acudió al doctor Peñas, quien le animó a solucionar su “problema estético” para verse mejor. «Me dijeron que mi nariz me afeaba bastante la cara. Mi tabique estaba perfecto. Lo que afeaba muchísimo mi nariz, y como consecuencia, mi cara, era que tenía una nariz muy larga, para abajo y me sobraba muchísima carne. Me hablaron de una cirugía ambulatoria, sin anestesia general y me animé a hacérmela”, explica.

La intervención fue rápida y el resultado lo pudo comprobar en poco tiempo, por eso no ha dudado en enseñar el antes y el después de la cirugía. «A los 20 minutos de entrar en quirófano ya me estaba yendo a mi casa, con la tirita en la nariz y un par de medicamentos que me mandaron para que no se me infectara. No tuve ningún tipo de dolor, porque no tocaron el tabique, no fue una rinoplastia, fue mucho más sencillo que eso y gané en autoestima un montón. Odiaba mi perfil».

La periodista ha querido contar su experiencia para animar a otras personas que estén viviendo con el mismo problema de autoestima. Su intención es que sus seguidores se sientan bien consigo mismos, tal y como ha explicado en su red social. “Os animo a que seáis vuestra mejor versión y sobre todo, mejor persona”, reflexiona.

Durante la ausencia de Marta Riesco en el programa matinal de Mediaset se ha hablado mucho de su relación con el exmarido de Rocío Carrasco. Algunos compañeros de la reportera apuntan a que la pareja podría haber terminado aunque ninguno de los dos ha querido ni confirmar ni desmentir ninguna información. Carmen Borrego ha contado en Sálvame, que Riesco tiene planes de futuro con Antonio David, además asegura que podría estar pensando en pasar por el altar, aunque él todavía no ha firmado los papeles de divorcio con Olga Moreno.