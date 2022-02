Después de dos años de pandemia, poco a poco se va reactivando la vida social de la capital. Este miércoles, el Hotel Ritz Mandarin Oriental de Madrid ha sido el escenario de una reunión de algunos de los rostros más conocidos del panorama social. Una fiesta para celebrar el éxito de la marca cosmética The Glow Filter de Marta Lozano a la que han asistido numerosas influencers, como las hermanas María y Marta Pombo, Anna Ferrer, Laura y Ana Maramoros, así como otras figuras como Carmen Lomana o la actriz Ana Fernández.

Marta Lozano lanzó este proyecto a mediados de 2020 y ha querido aprovechar este segundo aniversario para celebrar con su círculo de amistades. Todas ellas han lucido sus mejores galas en esta fiesta tan especial.

Dos de las grandes protagonistas de la noche han sido Anna Ferrer y María Pombo. Para la hija de Paz Padilla y para la influencer estos han sido sus primeras apariciones en una fiesta de estas características tras someterse a dos intervenciones estéticas. En el caso de Pombo, una reducción de pecho, mientras que para Anna Ferrer se ha tratado de una intervención de nariz.

La influencer ha dicho que está muy contenta con el resultado: “me encuentro fenomenal, he llegado a la conclusión de que soy muy fuerte. Me han cuidado bien, pero yo soy muy buena enferma”, ha recalcado. Aunque ha sido ahora cuando ha decidido operarse, es algo que llevaba pensando bastante tiempo: “es una cosa que sabía que iba a pasar en algún momento porque tenía mucho pecho. No era un problema para mí, pero sí incómodo”.

Recientemente, se ha comentado que María y su marido han puesto a la venta su casa. “Está vendida ya. Nos ha salido una oportunidad muy buena que era imposible de rechazar. Me da un poco de pena, pero yo no estoy apegada a las cosas materiales y creo que los cambios son a mejor”, ha afirmado. No obstante, la influencer ha comentado que aún les queda un año en su casa.

María ha dado su opinión sobre algunas influencers, como Anabel Pantoja. Sobre la sobrina de la artista ha dicho que “conecta muy bien con su audiencia”, mientras que en el caso de Victoria Federica, considera que “es más imagen de marca que influencer, como Carlota Casiraghi”. Sobre la relación de Rocío Osorno e Iker Casillas ha comentado que “ella es monísima” aunque no conoce a Iker y prefiere no opinar sobre el tema.

Por su parte, la hija de Paz Padilla se ha sometido a una intervención de nariz. La joven, que ha apostado por un original look en tono rosa. Anna se ha mostrado encantada con el resultado de la operación: “todo muy bien”, y ha explicado que incluso la recuperación ha sido sencilla: “me veo bien, no tan diferente”. La hija de la presentadora se independizó hace poco tiempo y ha revelado que está feliz en esta nueva etapa: “llevo ya cuatro meses independizada y muy contenta”. Sobre su novio, ha comentado que la convivencia está siendo fácil, porque además la pareja ya llevaba tiempo junta. Anna ha reconocido que se apoya mucho en su madre para que la ayude en esta nueva etapa. Lo que no ha querido comentar es la reciente polémica sobre la supuesta salida de Paz de Sálvame: “yo no lo sé, ya le preguntáis a ella otro día”, ha dicho.