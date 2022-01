A raíz del confinamiento son muchas las parejas que han reforzado su relación, razón por la que muchas han querido dar un paso realmente importante, pasar por el altar. De ahí que en este último año hayamos presenciado un gran número de pedidas de mano por parte de nuestros celébrities. Otros, por el contrario, lo han hecho en fechas anteriores, pero no han podido festejar su gran día a causa del covid y de las numerosas restricciones y medidas de seguridad que hoy nos siguen acompañando.

No obstante, en este 2022 se espera que muchos rostros conocidos a nivel nacional e internacional entonen el “sí, quiero” junto a los que ellos mismos consideran el amor de sus vidas. Ejemplo de ello es el caso de Chenoa y de su prometido, Miguel Sánchez Encinas. Fue en 2019 cuando la cantante y el urólogo anunciaron sus intenciones de casarse durante el verano de 2020, pero la llegada de la pandemia ha estado truncando sus planes durante todo este tiempo. Sin embargo, parece que la pareja ha decidido retomar los preparativos de boda para poder celebrarla en junio de 2022. Se desconocen muchos detalles del enlace, pero sabemos que será en Mallorca y que la novia lucirá espectacular con un diseño exclusivo de su gran amigo, Hannibal Laguna.

Tamara Falcó se convertirá en la invitada estrella de tres grandes bodas que se celebrarán durante este año. La de su primo, Álvaro Falcó, es una de ellas. El marqués de Cubas sellará su amor con Isabelle Junot el próximo 2 de abril en el Palacio del marqués de Mirabel ubicado en Plasencia.

El 9 de julio, la marquesa de Griñón volverá a vestirse de largo para disfrutar del enlace de Álvaro Castillejo Preysler y Cristina Fernández Torres. Su primo y su pareja tenían previsto festejar su compromiso el pasado verano, pero la pandemia les hizo posponerlo para el año siguiente. En esta ocasión, la familia Preysler se trasladará a Sotogrande, donde está previsto que los novios compartan su felicidad con todos los suyos.

No hay dos sin tres y por ello Tamara también asistirá a la boda de su íntimo amigo, Juan Avellaneda. El ilustre diseñador caminará hacia el altar el próximo otoño para contraer matrimonio con el empresario Sergio Corbera, a quien le unen más de diez años de relación.

La aristocracia está servida, al igual que mundo de las it girls. Las influencers más conocidas del panorama social volverán a acaparar la atención del papel couché gracias a las bodas de dos íntimas amigas como son Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo. Después de cuatro años de noviazgo, la primera oficializará su historia de amor con el odontólogo Lorenzo Remohi. Aun no se conoce ningún detalle de la ceremonia, pero teniendo en cuenta el calibre de la pedida, apunta maneras a convertirse en una de las bodas del año. Por su parte, la segunda pasará por el altar con Ignacio Ayllón tras más de diez años de relación. Ambas se esperan que lo hagan en Valencia y rodeadas de compañeras de profesión como María Pombo, Laura Matamoros o María García de Jaime, entre muchas otras.

No hay una etapa de la vida establecida para casarse y si no que se lo digan a Curro Romero y a Carmen Tello. La pareja ha confirmado que volverá a darse el “sí, quiero”, en esta ocasión, a través de una ceremonia religiosa. El diestro de Camas y su mujer ya se casaron por lo civil en 2003, pero durante todo este tiempo han tratado de hacerlo por la vía eclesiástica. No lo lograron por la negación de Concha Márquez Piquer, primera mujer del maestro, a firmar la nulidad eclesiástica, pero su fallecimiento el pasado mes de octubre ha facilitado la tarea a Curro y a Carmen, que poco después de la muerte han anunciado públicamente que pronto harán realidad su gran sueño desde hace tiempo.

El mundo del deporte también se va de celebración este 2022. Este año serán Jordi Alba y Marcos Llorente los protagonistas de los eventos nupciales tras anunciar sus compromisos con Romarey Ventura y con Patricia Noarbe respectivamente.

Con seis años de relación a sus espaldas y dos hijos en común, el futbolista catalán y su chica han decidido sellar su amor con una boda exclusiva que quisieron anunciar en sus perfiles de Intagram. Por su parte, el madrileño acaparó las grandes portadas tras sorprender a su pareja con una original pedida de mano que tuvo lugar en el campo oficial del Atlético de Madrid, equipo en el que se encuentra desarrollando su carrera deportiva. Otro de los televisivos digno de mencionar en este artículo es Alberto Chicote. El afamado cocinero tiene intención de casarse este año con Inma Núñez, su pareja desde hace más de dos décadas.

Algunas estrellas internacionales también han querido sumarse a la causa y hacer del 2022 un año marcado por la felicidad, el amor y los grandes triunfos. Es el caso de Britney Spears y Sam Asghari. La cantante ha podido pasar página de la mejor de las maneras, cerrando una terrorífica etapa de su vida que, afortunadamente, ha concluido con grandes y esperadas noticias, como la obtención de su libertad tras permanecer una década bajo la tutela de su padre o el anuncio de su compromiso con el iraní.

Kourtney Kardashian y Travis Barker también forman parte de los famosos que se casarán durante este año que acaba de arrancar, al igual que Kate Hudson y Danny Fujikawa. Para la actriz este será su tercer matrimonio y quién sabe si el definitivo.

Estas parejas ya han confirmado que vivirán su gran día este 2022. Otras hace tiempo que anunciaron su compromiso, pero la pandemia les ha hecho volver a replantearse la fecha de su boda. Esto ha provocado que algunas ni si quiera se hayan atrevido a establecerla. Brooklyn Beckham y Nicola Petz; y Katy Perry y Orlando Bloom son un claro ejemplo de ello. Los primeros tomaron la decisión de pasar por el altar en julio de 2020, tan solo seis meses después de hacerse pública su relación. Los segundos, lo hicieron un año y medio antes, pero ¿será este año cuando estas parejas logren convertirse en marido y mujer?

Lo mismo ocurre con todos aquellos enamorados que han logrado posicionarse como claros candidatos a dar un paso más es sus relaciones. Edurne y David De Gea, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, Shakira y Piqué, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Rosalía y Rauw Alejandro, y Andrea Duro y Alejandro Galán son algunas de las parejas que parecen estar cerca de emprender un bonito camino hacia el altar, ¿habrá llegado el momento de dar el paso? De momento habrá que esperar para saberlo.