Kiko Matamoros cierra un año agridulce. El pasado 27 de diciembre el colaborador de Sálvame cumplía 65 años rodeado de los suyos. Además, esa fecha coincidió en que su hija Laura Matamoros daba a luz a su segundo hijo en común con Benji Aparicio. Sin duda, el mejor de los regalos para el tertuliano. «He hablado con mi hija. He visto a mi nieto, que es igual que su hermano y estoy feliz», decía el colaborador mientras no podía aguantar la emoción.

Este jueves, Kiko Matamoros se ha abierto en canal sobre cómo ha cerrado este atípico año marcado por la pandemia del coronavirus, entre otras cosas. Y, es que se ha sincerado como nunca sobre su relación con otra de sus hijas, Anita Matamoros. El televisivo y la influencer llevan algún tiempo sin hablarse, por lo que la relación de padre e hija no atraviesa su mejor momento. La joven sí que tiene trato con su hermana Laura, de hecho, se les ha podido ver juntas en reiteradas ocasiones.

Mientras estaba en el penúltimo programa de Sálvame salieron unas imágenes de Makoke celebrando su fiesta de cumpleaños. «¿Qué sientes cuándo la ves celebrar el cumpleaños de Makoke?», preguntaba Carlota Corredera a Kiko. «Llevan celebrando todo el año juntas, viven juntas, es lo normal. Ha llegado el momento de mi vida en el que no quiero torturarme más. Yo la voy a querer toda la vida, y si me quiere mejor, pero si no, no pasa nada. Mi obligación es quererla y cuando necesite algo de mí, si está en mi mano dárselo. Yo quiero a mis hijos por igual», respondía Matamoros muy sincero y con tristeza por la falta de sintonía con su hija.

Es necesario recordar que mientras Anita Matamoros estuvo en Milán cursando Fashion business & Communication & New Media, en el prestigioso Instituto Marangoni, Kiko Matamoros fue a visitarla y pasaron unos días juntos. Así se pudo ver a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Poco tiempo después, comenzaron los malentendidos que les mantienen alejados y sin mantener ningún tipo de relación.

Por el momento, parece ser que no se va a producir una conversación entre Kiko y Anita, o al menos eso ha dado a entender el colaborador, aunque él sí está dispuesto a poner punto final a esta historia que tan solo le ha traído disgustos.

Anita, por su parte, perfiere mantenerse alejada del foco mediático y son pocas las declaraciones que hace a los medios de comunicación. Está centrada en su trabajo como influencer y en seguir formándose en el ámbito estudiantil. Tanto es así, que ella misma ha revelado a través de las redes sociales que este 2022 espera poder estudiar un Máster para así terminar por compeltar su formación.