Laura Matamoros y Benji Aparicio han sido padres de nuevo. El pasado 27 de diciembre la pareja daba a conocer que ya eran un miembro más en la familia Aparicio Matamoros. Alrededor de las 18:15 horas de la tarde el pequeño Benji nacía en el Hospital Quirón Salud de Madrid y pesaba algo más de 3 kilogramos. Misma fecha en la que precisamente, Kiko Matamoros, abuelo del recién nacido, cumplía años. Dos días después, la influencer era dada de alta y los tres regresaban a la tranquilidad de su hogar para seguir creando numerosos recuerdos juntos.

Haciendo gala de su habitual naturalidad, Laura ha querido compartir con sus seguidores cómo se encuentra físicamente después del parto. Lo ha hecho a través de una imagen en la que posa frente al espejo de su casa y en la que todavía se le nota una incipiente barriguita, algo de lo más normal cuando tan solo han pasado 72 horas desde que fue ingresada. “No tengo nada y lo tengo todo”, ha dicho con mucho sentido del humor.

Además, ha grabado unos stories en los que ha explicado que ha aprovechado que su madre está en casa para dar un paseo este penúltimo día del año. “Tengo que reconocer que se me ha hecho un poco cuesta arriba el tema de Mati, el bebé, Mati no se entera de que no puede gritar… tengo la cabeza como un bombo”, ha dicho entre risas. “Así que a andar un poquito ¿verdad? -hace referencia a su hijo mayor-“, ha añadido mientras se puede apreciar como camina por la calle, disfrutando así de las buenas temperaturas que han dejado la jornada de este jueves en la capital.

Laura Matamoros no puede estar más feliz. Cuando aterrizó en su domicilio recibió un precioso regalo de parte de dos de las personas más importantes de su vida. Vía Instagram mostró que su pareja y su hijo mayor la habían obsequiado con un enorme ramo de flores. “Ya estamos en casa. Y gracias a ti, por darme los dos mejores regalos que te puede dar la vida. Dos vidas ya, dos hijos que serán nuestros para siempre”, comentaba orgullosa de la familia que ha formado junto al empresario.

La hermana de Diego Matamoros, también ha explicado cómo se siente en estos momentos en los que pasará una de sus navidades más especiales. «Es lo mejor que he hecho en mi vida porque os juro que con Mati fue un poco caos… tremendo todo, pero es que esta vez es totalmente diferente. Es tan bonito, se parece mucho a Mati cuando era bebé que me lo zampo con patatas», decía sobre el retoño con una gran sonrisa.