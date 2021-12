Laura Matamoros ha sido madre por segunda vez junto a su pareja, Benji Aparicio. A escasos días de finalizar este 2021, la influencer y el empresario han aumentado la familia. Además, el día que el pequeño nació también fue el cumpleaños de su abuelo, Kiko Matamoros. El colaborador de Sálvame se enteró de la feliz noticia en pleno directo y no pudo ocultar su alegría. Este miércoles, la que fuera ganadora de Gran Hermano VIP ha sido dada de alta del hospital en el que se encontraba, en el Quirón Salud de Madrid.

Dos días después de dar a luz, Laura Matamoros puede descansar en la tranquilidad de su hogar junto a su familia y entorno más cercano. Aunque su padre, pudo acudir al centro de salud para poder conocer a su nieto. «Bienvenido a Madrid, Benji. ¡Qué la vida te sonría y seas muy feliz!», escribió a través de las redes sociales.

Tanto Laura como Benji han posado muy emocionados ante los medios de comunicación que aguardaban su su salida. Matamoros ha posado con un look compuesto por un legging y jersey negro y un abrigo de cuadros morados y verdes. En sus brazos, el protagonista de la jornada, su hijo Benji que estaba arropado con una manta marrón y negra para resguardarse de las bajas temperaturas que hay estos días en la capital.

Pese a que la pareja ha tenido que llevar la reglamentaria mascarilla, se ha podido palpar como sonreían al dar a conocer al recién nacido. Hace escasas horas, Laura Matamoros daba a conocer que tanto ella como su hijo habían «superado» la primera noche juntos. «Aquí estamos que acaba de tomar el biberón. Estamos esperando a que nos den el alta. La verdad, es que es tan bueno y se porta tan bien… no tengo palabras», expresaba la hermana de Diego Matamoros.

«Es lo mejor que he hecho en mi vida porque os juro que con Mati fue un poco caos… tremendo todo, pero es que esta vez es totalmente diferente. Es tan bonito, se parece mucho a Mati cuando era bebé que me lo zampo con patatas», ha comentado Laura a sus seguidores de Instagram. Plataforma en la que no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño. Sin ir más lejos, su amiga, María Pombo escribió un comentario cargado de sentimiento. «¡Bienvenido al mundo mini B! ¡Qué día tan especial!», expresó la diseñadora y, es que resulta que su hijo Martín nació el mismo día el pasado año.

El día que llegó al mundo el pequeño Benji, Laura Matamoros compartió un tierno post en el que aparecía junto al empresario y su bebé. «Bienvenido a nuestras vidas mi bebé, te pareces mucho a tu hermano Mati. Benjamin Aparicio Matamoros 27.12.21. 18.15 horas», escribió muy emocionada.