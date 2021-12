Kiko Matamoros confiesa cómo y dónde le gustaría morir

Kiko Matamoros es una de las personas que más alto y claro se expresa dentro del mundo de la televisión. No se casa con nadie y siempre que opina sobre un tema lo hace con una franqueza y rotundidad muy características. Pero dentro de esa fachada de tipo duro e inquebrantable se esconde un corazón que también llora cuando toca y sufre cuando hay que hacerlo. Así fue hace pocos días cuando conoció el fallecimiento de su prima.

Afortunadamente, las malas noticias no han sido una constante últimamente y hay otra que brilla con luz propia por encima de todas, que hace sentirse a Matamoros el abuelo más afortunado del mundo. En tan solo unos días llegará al mundo el segundo hijo de Laura Matamoros y Benji Aparicio, que colmará de ilusión al colaborador.

Sobre el inminente nacimiento de su nieto, Kiko no oculta su emoción: «¡Estoy con muchas ganas de que venga ya! Quiero conocer a mi nieto y verle la carita. Me gustaría y desearía que ese momento coincidiera con la fecha de mi nacimiento, el 27 de diciembre», cuenta a Semana. Y dice que quiere que sea así porque «me hace ilusión que un nieto cumpla el mismo día que yo y con el paso de los años poder celebrar cosas juntos». Se le nota a la legua que es un gran abuelo, algo que deja claro: «Eso lo tendrán que decir los demás, pero me encantan los niños, son mi felicidad».

Kiko Matamoros cambia las sonrisas por lágrimas cuando toca hablar de la reciente perdida que ha sufrido, el fallecimiento de Almudena Grandes, a quien estaba muy unido: «A la gente le ha sorprendido pero yo lo había contado en alguna ocasión. Mi prima y yo teníamos una relación muy estrecha desde que éramos niños y ha sido una pérdida muy dolorosa», dice todavía apesumbrado. Ya pudimos verle así durante el último adiós a la escritora.

¿Cómo quiere morir Kiko Matamoros?

Precisamente, sobre muerte ha hablado también durante su charla con la revista, dejando un titular de lo más impactante. Sabe dónde quiere que le llegue su hora y no titubea al decirlo cuando le preguntan por su retirada: «Ayer estuve conversando con un señor de 83 años que tenía más lucidez que yo. Te voy a decir una cosa, pienso en todo menos en retirarme. Me quiero morir en la tele, trabajando, y si no es ahí, donde sea pero con las botas puestas». Una afirmación lapidaria y fiel a la dialéctica Matamoros.

En un plató estalló hace pocas horas. Y es que hay otra cosa que a Kiko Matamoros le quita el sueño últimamente: la eterna batalla contra Makoke y a la que desde hace tiempo se suma Anita Matamoros. El colaborador no pudo más y estalló en Viva la Vida después de que horas antes hablara su exmujer: «Que me dejen en paz, que han vivido veinte años de mí, y tres más de propina. Me siento acosado». Desveló que no fue él quien sacó a relucir la mala relación que tiene con su hija Anita sino la propia Makoke.