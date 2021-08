Kiko Matamoros ha estallado. El colaborador de ‘Sálvame’, que recientemente ha anunciado que deja de participar en las tertulias del ‘Deluxe’ por decisión propia, ha contestado a las últimas declaraciones que dio Makoke durante la tarde del sábado en ‘Viva la Vida’. Mientras la que fuera azafata de ‘El Telecupón’, reveló que no iba a “hablar de nada sobre mi hija”, el padre de Anita Matamoros ha mostrado su malestar con la joven. De hecho, hace unos días fue el cumpleaños de la ‘influencer’ y no la felicitó’. Motivo por el que la que fue una familia unida se ha colocado de nuevo en primera plana mediática.

Por su parte, Makoke asegura que “ha pasado página” y que no vive en el “rencor”. Sin embargo, hay ciertos cabos sueltos que provocan que Kiko Matamoros no pueda seguir avanzando. Además, ha confesado que no puede decir ni hablar todo lo que quisiera porque son temas que se están tratando “judicialmente”. Es por eso que el tertuliano le ha pedido a la Justicia que acelere los procesos para poder relatar su testimonio que tiene que ver con su exmujer de forma documentada para poner fin al “juego sucio” y así la opinión pública entienda su postura.

Matamoros ha comentado que “creo que soy la única víctima de todo esto. Se me ha perjudicado en lo moral y en todo. Antes de que se cerrase el año fiscal, se me amenazó exhibiendo unos papeles en los que trascendía que no estaba declarando mis ingresos. Yo me remonto a la hemeroteca y que se vea quién habla primero y quién ha dicho que soy un padre de mierda”. En todo momento se ha mostrado dolido y ofendido porque no puede decir todo lo que piensa pese a tener según él las pruebas necesarias para tumbar la versión de la que fue su mujer. “Me parece una situación intolerable, mi hija tiene la inteligencia suficiente para poder discernir entre el bien o el mal. Hay una intención de perjudicarme, llevo sufriendo mucho tiempo y lo saben en esta casa y los directivos”, ha lamentado.

Al salir de nuevo cosas del pasado a la luz, Kiko se ha remontado a un acontecimiento en concreto. Su hija Anita, compartió una fotografía en la que aparecía en el barco del padre de Javier Tudela, algo que no le sentó nada bien y que le “dolió”. Resulta que, durante el embarazo de Makoke, el empresario le propició una patada en la barriga mientras estaba embarazada de la joven, según ha explicado en el espacio presentado por Toñi Moreno. “Tengo derecho a no perdonar y no olvidar. Se podían haber producido lesiones irreparables para mi hija”, ha reflexionado. Sin embargo, no ha querido profundizar más por lo que ha comentado sobre que estos asuntos están en manos de sus abogados.