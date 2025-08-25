Misterio resuelto. Dabiz Muñoz ha reaparecido en una localidad de Cuenca de tan solo mil habitantes tras dar la bienvenida a Isai, su segundo hijo en común con Cristina Pedroche. LOOK ha podido conocer de primera mano que el chef ha pasado una jornada en Huerta del Marquesado, en la Serranía de Cuenca. La pista nos la dieron sus propias redes sociales. Hace unos días que el chef compartió dos imágenes de dos calles aparantemente rurales: la calle Iglesia y la calle Real. Este medio ha conseguido averiguar en exclusiva que efectivamente el chef sí estuvo en esta pedanía y, además por un motivo muy especial: visitar a parte de su familia -un dato hasta ahora desconocido en los medios-.

El refugio de Dabiz Muñoz en Cuenca

El pasado 17 de julio fue la última vez que Cristina Pedroche compartió una publicación en redes sociales. Fue con motivo del nacimiento de Isai, su segundo hijo. La presentadora no dudó en anunciar esta noticia tan esperada también por sus seguidores, que han estado muy pendientes de su embarazo desde que lo hiciera oficial el pasado 28 de diciembre -con motivo de los Santos Inocentes-. Desde entonces, el paradero de la comunicadora ha sido todo un misterio. Si bien es cierto que la de Vallecas siempre ha tratado de mantener en la más absoluta intimidad, en lo referente a su matrimonio con Muñoz nunca ha tenido problemas a la hora de contar intimidades. Sin embargo, y aunque desde hace más de 30 días, no hay señales de la periodista, su marido sí que ha dado pistas de donde pondrían encontrarse.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en Miami. (Foto: Gtres)

Hace solo unos días, el chef publicó dos imágenes a través de sus historias temporales donde dio pistas de su paradero. Aunque no compartió la ubicación, este medio ha podido hablar con personas del mencionado pueblo que nos deslizan que el motivo de la visita del Estrella Michelín a Huerta del Marquesado es por razones familiares. LOOK ha conocido en exclusiva que el CEO de DiverXO o StreetXO tiene familia en esta localidad de Cuenca, donde ha pasado tiempo junto a los suyos. Se trata de una población de no más de mil habitantes que se encuentra a una hora y cuarto de la ciudad -por lo que no es de extrañar que Muñoz y su mujer, en ocasiones, encuentren en este lugar la paz y la desconexión-.

A la izquierda, la foto publicada por Dabiz Muñoz; a la derecha, una foto tomada por LOOK.

¿Habrá sido este viaje la excusa perfecta para que la familia de Dabiz conozca al pequeño Isai? Sea como fuere por el momento las redes de Pedroche siguen silenciadas y tan solo acude a ellas para dar likes a las publicaciones de recetas de su marido.