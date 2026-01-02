A punto de regresar a la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, la princesa Leonor ha recibido una nueva distinción por parte de Fernando López Miras, presidente de Murcia: la Medalla de Oro, la máxima distinción de esta comunidad. Un reconocimiento debido al paso de la heredera al trono en la academia militar durante estos meses y en los próximos que acontecen. «Siempre será una de nosotros», ha apuntado el jefe del Ejecutivo de esta región a través de un comunicado.

«Como Su Majestad el Rey ha expresado en más de una ocasión, la princesa de Asturias recordará su estancia en San Javier con mucha satisfacción, la misma con que nosotros nos sentimos orgullosos de otorgarle nuestro máximo reconocimiento», ha añadido. Además, el político ha subrayado que, «es un honor y un orgullo acogerla en su período de formación militar, como lo hicimos antes con su padre y su abuelo»: «La princesa Leonor representa el futuro de la Jefatura del Estado. Forma parte de esa generación de jóvenes que van a protagonizar la construcción de un país y una Región de Murcia más fuertes, solidarias y preparadas».

La princesa Leonor de Borbón durante su primer vuelo en solitario. (Foto: Gtres)

Asimismo, López Miras ha deslizado que la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia otorgada a Leonor es un «símbolo de unidad y concordia al unir tradición, presente y futuro», además de «representar un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles».

Así ha sido el último año de Leonor

El 2026 ha empezado de la mejor manera para la heredera al trono, que aún se encuentra en Zarzuela disfrutando de sus vacaciones de Navidad antes de regresar a Murcia, donde culminará su formación militar.

Una tierra que formará parte de sus recuerdos del 2025, tal y como Casa Real publicó hace unos días en el resumen de los últimos 365 días de la primogénita de Felipe VI y Doña Letizia. «Imágenes de S.A.R. la Princesa de Asturias a lo largo de este año 2025», escribieron en el pie de un total de 20 imágenes que hacen un ilustrativo repaso por 12 de los meses más importantes de la heredera al trono.

También han incluido su histórico paso por el crucero Juan Sebastián Elcano, donde dio la vuelta al mundo con sus compañeros de promoción -y donde también descubrimos que la princesa sufre de «mal de altura» o «cinetosis», un malestar que ha podido pasarle factura a la hora de realizar ciertas actividades, puesto que se caracteriza por mareos y náuseas debido al constante movimiento del mar. Una travesía que duró 7 meses y con la que visitó distintos países de América Latina, como República Dominicana, Chile -de hecho, durante este viaje se filtraba una imagen de la princesa que dio mucho que hablar, y en la que aparecía con una jarra de cerveza en la mano en un pub-, Brasil, Panamá, Colombia o Perú.