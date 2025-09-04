San Javier blinda a Leonor: el incremento en seguridad mientras la princesa aprende a pilotar

Leonor ya es una más en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier pero, a pesar de que la princesa no tendrá privilegios durante esta última etapa de su instrucción militar, el centro murciano ha incrementado las medidas de seguridad a raíz de la presencia de la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia.

Según se ha confirmado, la academia ha anunciado la construcción de un nuevo cerramiento en el perímetro que se encuentra más cerca de la zona al Mar Menor. Esta novedad ha coincido en el tiempo con la incorporación de la princesa Leonor al Ejército del Aire y del Espacio para el tercer año de su formación.

La princesa Leonor en San Javier. (Foto: Gtres)

La valla va a tener dos metros y medio de altura y va a estar reforzada con alambre de espino en la parte superior, con el objetivo que incrementar la seguridad y controlar el acceso en una zona que estaba abierta hasta ahora. Además, se van a incluir puertas para la entrada de vehículos, lo que permitirá mantener la operatividad de la zona bajo controles estrictos de acceso.

Se espera que la obra se ejecute en un plazo de cinco meses y tiene un presupuesto cercano a los 200.000 euros. La zona en la que se va a ubicar limita directamente con la playa, un área que no tenía cerramiento completo y que, por tanto, permitía la entrada libre desde la costa. Todavía no se sabe qué empresa se va a encargar de los trabajos, pero sí se ha confirmado que uno de los temas más importantes es la elección de los materiales para la construcción de la valla, ya que deben combinar resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento por la zona en la que va a estar ubicada, muy cerca del mar.

La princesa Leonor a su llegada a San Javier. (Foto: Gtres)

Aunque no se ha confirmado de manera directa si esta medida se va a llevar a cabo por la presencia de la princesa de Asturias, sí que coincide en el tiempo con su incorporación a la Academia General del Aire y del Espacio, tras su paso por Zaragoza y Marín. Aquí pondrá punto final a sus tres años de formación militar, al igual que hizo su padre, el Rey Felipe VI.

No obstante, hay que tener en cuenta que la presencia de Leonor en San Javier ha despertado un fuerte interés tanto mediático como social, por lo que cualquier precaución no está de más. La princesa estará en la academia los próximos meses, pero también se moverá por la zona como ya ha hecho en sus anteriores etapas de formación.

La princesa Leonor a los mandos del Pilatus PC-21 en San Javier. (Foto: Gtres)

Además de la valla, también se va a adquirir un nuevo escáner de rayos x que se va a destinar a la sala de paquetería y que permitirá inspeccionar la mensajería que llegue a la academia.