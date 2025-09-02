Esto es lo que hacía el Rey Felipe mientras Leonor se subía al Pilatus

La agenda del Rey Felipe VI ha vuelto a la normalidad tras las vacaciones privadas de la Familia Real y después de las visitas de los Reyes a varias de las zonas afectadas por los incendios de las últimas semanas. El monarca ha iniciado el curso institucional asistiendo a la sesión presidencial «el corazón y la sociedad» del Congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología. Un congreso que se ha celebrado en Madrid entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre y que ha reunido a numerosos profesionales del campo de la cardiología, entre ellos, Valentín Fuster.

Mientras don Felipe participaba en este compromiso en Madrid, en Murcia la princesa de Asturias ingresaba en la Academia General del Aire y del Espacio. Leonor ha llegado a San Javier en torno a las 12:00 del mediodía y lo ha hecho en solitario, como ya hizo cuando se incorporó a la Escuela Naval de Marín. Muy sonriente y con uniforme nuevo, poco después de los saludos y de posar para los gráficos, la heredera se ha cambiado de ropa y se ha puesto el mono de aviador, con el que se ha subido por primera vez al avión que tendrá que manejar en dentro de unas semanas. La princesa se ha mostrado muy atenta a las explicaciones de uno de los instructores que han estado explicándole algunos detalles del aparato.

La princesa Leonor a los mandos del Pilatus PC-21 en San Javier. (Foto: Gtres)

Vuelta a la normalidad

Para el Rey Felipe VI ha sido el primer compromiso institucional de este nuevo curso después de las vacaciones de veranos. El monarca tiene varias citas oficiales a lo largo de esta primera semana de septiembre, en la que se espera la incorporación de nuevas figuras a la estructura del Palacio de la Zarzuela. La Casa Real ya anunció antes de las vacaciones el relevo en la secretaría de S.M. la Reina y en el departamento de comunicación. Marta Carazo y Rosa Lerchundi serán los nuevos rostros del equipo de los Reyes. Dos periodistas de dilatada trayectoria que ayudarán a aportar una nueva visión en sus respectivos cometidos.

El Rey Felipe durante un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante el acto en el que ha participado el Rey, don Felipe ha pronunciado unas palabras en inglés en las que ha destacado que la salud cardiovascular es un desafío global. Además, el jefe del Estado ha recorrido los pabellones en los que ha podido conocer las últimas novedades de la industria farmacéutica, el diagnóstico clínico y los equipos médicos en materia de salud cardiovascular.

Además, don Felipe ha mantenido un encuentro con varias personalidades destacadas, como la directora del Instituto Nacional del Corazón y de los Pulmones, Bárbara Casadei; la profesora titular de Medicina del Monte Sinaí, Roxanna Mehran; el cardiólogo alemán Ulrich Sigwart; el jefe del departamento de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología del Hospital de Cardiología Haut-Lévèque-Burdeos, Fielder Camm y el Premio Princesa de Girona Investigación 2010, Borja Ibáñez.

El Rey Felipe en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

En 2019, el Rey Felipe VI recibió la Medalla de Oro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), como agradecimiento por los apoyos mostrados en los actos conmemorativos de su 75 aniversario.