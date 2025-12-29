La Casa Real resume el año del 18 cumpleaños de Sofía en 20 imágenes para el recuerdo

Al igual que ha ido ocurriendo con el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la princesa Leonor, la Casa Real ha aprovechado los últimos días del año para compartir en las redes sociales un resumen con las mejores imágenes de la infanta Sofía a lo largo de este 2025 que está a punto de terminar. Un total de 20 instantáneas que reflejan cómo han sido los últimos meses para la benjamina del clan Borbón-Ortiz, que este año ha cumplido la mayoría de edad y ha empezado su formación universitaria en Lisboa.

A diferencia del resumen de los Reyes o del de la princesa Leonor, en el de la infanta Sofía hay menos contenido institucional. La hija menor de los Reyes no tiene apenas actividad oficial en solitario y tampoco ha realizado formación militar -ni se espera que lo haga-, por lo que su repaso en imágenes se centra más en los actos a los que ha acompañado a don Felipe y doña Letizia o a Leonor o en otros hitos personales en su vida. Por ejemplo, las fotografías oficiales de su 18 cumpleaños el pasado mes de abril, las imágenes de su graduación en el Atlantic College de Gales -a la que no pudo asistir la princesa Leonor- o sus primeras instantáneas como estudiante universitaria en Lisboa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

*Noticia en elaboración*