José Luis Martínez-Almeida desvela cómo es el Papa León XIV en las distancias cortas

Aprovechando el paréntesis que dejan las fiestas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto rumbo a Roma para una escapada navideña muy especial junto a su esposa, Teresa Urquijo. Un viaje con tintes personales que ha tenido también un importante componente institucional: una audiencia privada con el Papa León XIV, celebrada este domingo en un ambiente cercano y distendido.

A su regreso a Madrid, y nada más aterrizar en el aeropuerto, donde le esperaban varios periodistas, el regidor quiso empezar sus declaraciones con un saludo propio de estas fechas. «Feliz Navidad», dijo antes de ponerse a relatar cómo había sido el encuentro con el pontífice, del que se mostró especialmente satisfecho.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, a su llegada al aeropuerto tras su escapada navideña a Roma. (Foto: Gtres)

La reunión se prolongó durante unos 20 minutos y sirvió para hablar de algunos de los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad actual. Según explicó, durante la conversación abordaron la necesidad de mantener la cohesión social y de atender a las personas más vulnerables, sin dejar a nadie atrás. Un encuentro que calificó como muy especial, tanto por el contenido como por el trato recibido.

El trato cercano del Papa y la invitación para visitar Madrid

«Hemos tenido la suerte de que nos recibiera en audiencia el Papa», explicó ante los medios. «Es una persona extraordinariamente cercana. Es un privilegio haber podido compartir unos minutos con él», añadió. También quiso destacar su actitud: «Se ha mostrado muy cariñoso. Los que somos católicos estamos también muy contentos con él».

Durante la audiencia, el máximo responsable del Ayuntamiento aprovechó para reiterarle una invitación muy concreta. «Le pedí que viniera a Madrid, que la ciudad le acogería con los brazos abiertos», comentó.

Almeida y Teresa Urquijo, durante el rezo dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro. (Foto: Gtres)

Como parte del encuentro institucional, Almeida hizo entrega al Papa de varios obsequios representativos de la capital. Entre ellos, una talla de la Virgen de la Almudena, un libro con fotografías de Madrid y otro volumen encuadernado con el escudo papal. Tampoco faltaron unos polvorones procedentes de un convento de Agustinas de Jerez ni un libro sobre el grupo musical Hakuna.

Durante todo el recorrido por el aeropuerto, seguido por los medios, el político estuvo acompañado por su esposa, que permaneció a su lado en un discreto segundo plano y sonriente, limitándose a decir «muy bien». A su llegada, Teresa consultaba el móvil, pendiente de su hijo, que se había quedado con familiares durante el viaje. Según explicó después el padre, le habían transmitido que «ha estado bien», en referencia a cómo se había portado el pequeño durante los días en los que sus progenitores estuvieron fuera.

Almeida habla de la Navidad, la Cabalgata y su momento vital

Ya en clave más personal, y con la Navidad muy presente, el primer edil habló de lo que para él es prioritario en estos días. «Para mí, lo más importante es que la Cabalgata salga bien, porque si no tendré un problema muy serio», bromeó. “Estoy seguro de que volverá locos tanto a los niños como a los mayores. Hemos trabajado muy duro para que así sea”, añadió.

Teresa Urquijo, sonriente y en un discreto segundo plano. (Foto: Gtres)

Estas son, además, las primeras navidades de Almeida como padre, tras el nacimiento de su hijo Lucas el pasado mes de julio. Una etapa que está viviendo con especial ilusión y que ha querido combinar con este viaje a Roma, una escapada navideña en pareja antes de retomar de lleno la agenda institucional.