José Luis Martínez-Almeida está encantado con su recién estrenada paternidad. El alcalde de Madrid y su mujer, Teresa Urquijo, dieron la bienvenida al mundo el pasado 3 de julio a su primer hijo en común, al que bautizaron con el nombre Lucas -al igual que su abuelo materno-. Prácticamente, desde el nacimiento del menor, el político no ha podido evitar hablar sobre el recién nacido, del que ya ha sacado parecido físico.

El parecido físico de Lucas, el hijo de Almeida y Teresa Urquijo

Por primera vez, Almeida se ha pronunciado sobre el físico de su hijo Lucas. Desde su nacimiento hace ya más de dos meses, el alcalde de Madrid ha contado sobre el menor que era muy bueno y que se trataba de un bebé trampa -lo que ha supuesto que el político y su mujer tengan ganas de ampliar la familia próximamente-. Sin embargo, hasta ahora, nunca antes había hecho un retrato públicamente del menor.

José Luis Martínez-Almeida. (FOTO: REDES SOCIALES)

«Pues es difícil, de verdad. Es difícil decirlo. Yo hay una cosa que estoy seguro que el niño, desgraciadamente, ha sacado de mí. Bueno, o dos», ha comenzado diciendo en una entrevista con Alberto Herrera. El político, que milita en las filas del Partido Popular, ha especificado, además, cuáles son los rasgo que el pequeño Lucas tiene de él: «Yo tengo orejas un poco pegadas. El niño tiene también pegadas, o sea, luego luego te lo enseño lo de las orejas pegadas. Luego que desgraciadamente tiene bastante papada y eso también característico mío, la verdad».

Así concilia Almeida su trabajo con la paternidad

Antes de la llegada de su primogénito con Teresa Urquijo, Almeida dejó claro que, por sus valores, iba a pedir la baja por paternidad. Durante seis semanas, el regidor de Madrid ha estado ausente de su cargo público para estar al quite en cuanto a las necesidades de su mujer y del menor, que «está fenomenal» y que les deja dormir perfectamente.

El alcalde de Madrid Jose Luis Martinez Almeida y Teresa Urquijo durante un festejo taurino en Madrid. (Foto: Gtres)

Ahora que ha regresado al Ayuntamiento de Madrid, Almeida ha desvelado que, «le cuesta más salir de casa, porque cuando le ves por las mañanas, cuando estás con él tiene un biberón pronto, que estamos Teresa y yo, luego sabes, quieres llegar antes porque quieres llegar antes a casa. Para mí es el gran cambio que yo he tenido en mi vida y es un cambio maravilloso», le ha confesado al hijo de Carlos Herrera.

El locutor de COPE ha querido saber si, aunque el alcalde ya ha agotado el permiso de paternidad, ampliará en algún momento la baja. Una cuestión que Almeida no tiene dudas: «Sí, sí, en mi opinión, sí. Pero ya no porque haya una obligación legal, sino porque yo creo que es un momento extraordinario inolvidable que creo que tienes que vivir no solo por el niño, sino sobre todo con tu pareja, en este caso con mi mujer, con Teresa. Ha sido una experiencia extraordinaria poder estar seis semanas» y que incluso ampliaría más en el caso de que su mujer y su hijo lo necesitaran.