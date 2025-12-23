La impresión de Carla Bruni tras conocer a la Reina Sofía: "No es la persona ideal para salir de tapas"

En 2008, Carla Bruni dejaba a un lado su faceta como modelo y cantante para volcarse por completo en su rol como Primera Dama de Francia. Con 58 años recién cumplidos, Bruni puede presumir de haber acompañado a su marido, Nicolas Sarkozy, durante todo su mandato, -el cual duraba hasta el año 2012-, etapa durante la cual también tuvo la oportunidad de viajar en numerosas ocasiones a nuestro país, codeándose con los mismísimos reyes Juan Carlos y Sofía.

Así, Bruni desvelaba en una entrevista para Esquire, cómo fue esa primera impresión que se llevó de la Reina emérita. «He estado muchas veces en Madrid, Barcelona, Baleares y Sevilla, y me gustaría conocer España mejor, la verdad», comentaba respecto a las ciudades que había tenido la oportunidad de visitar en nuestro país.

Carla Bruni y la reina Sofía durante su viaje de Estado de 2009. (Foto: Gtres)

La opinión de Carla Bruni sobre la Reina Sofía

Según contó en su entrevista, fue en el año 2009 cuando tuvo la ocasión de viajar a España durante «un viaje de Estado del que guardo recuerdos muy hermosos, aunque lo que más recuerdo es lo concentrada que estaba en hacerlo todo bien», confesaba en su momento. Y es que ella deja claro que fue un momento muy importante en su vida y en la de su marido. «¡Realmente me encantó ese viaje a España! Soy una persona de espíritu curioso y todo me interesaba. Conocí a gente increíble, pero un viaje oficial no es la manera ideal de conocer un país…», sostenía al respecto. Aunque, si algo hizo realmente especial esa visita a España, fue la oportunidad que tuvo de codearse con Doña Sofía y tratarla de cerca, llevándose una curiosa impresión de ella.

Carla Bruni, Nicolas Sarkozy junto a los reyes Juan Carlos y Sofía durante su visita de Estado de 2009. (Foto: Gtres)

«La reina fue maravillosa, pero no es la persona ideal para salir de tapas», detallaba. Y es que Carla tiene claro que la política nunca ha sido su ámbito natural, siendo este el rol más duro que ha ejercido nunca. Aunque, pese a ello, ella supo en todo momento adaptarse a las diversas situaciones que le tocó afrontar durante los cuatro años que Sarkozy estuvo en el poder.

Carla Bruni y Doña Sofía. (Foto: Gtres)

La condena de Nicolas Sarkozy

Recientemente, tanto la modelo como el que fuese presidente de Francia han atravesado uno de los peores momentos de su vida. Y es que Nicolas Sarkozy ha sido condenado a cinco años por asociación ilícita en la cárcel parisina de La Santé. Un duro trago para toda la familia, quien se ha volcado al máximo con él. Todo, en medio del caso que investiga la financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Maumar el Gadafi.

Así, pese a que Sarkozy ya ha salido en libertad tras pasar apenas 3 semanas en prisión, no cabe duda de que su esposa lo ha pasado realmente mal en este tiempo. De hecho, desde su entorno aseguran que «está destrozada», si bien también se muestra muy agradecida con el trato recibido por parte de la ciudadanía, que se ha volcado con ellos.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy. (Foto: Gtres)

Y es que el mayor miedo de Bruni habría sido siempre que pudiesen atentar contra la vida de su marido. «Teme que algo pueda pasarle, incluso con tanta seguridad. Las amenazas son reales», comentaba un amigo cercano a la pareja a Le Parisien.