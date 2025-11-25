La confesión de Luz Casal sobre Carla Bruni que nadie esperaba

La presencia de Carla Bruni en el nuevo disco de Luz Casal ha sido uno de los temas centrales la visita de la cantante gallega al programa La Revuelta este martes, donde ha hablado sin reservas sobre el proceso creativo de Me voy a permitir. Allí, ante David Broncano, ha relatado cómo surgió la idea de invitar a la ex primera dama francesa para interpretar a dúo Ella, versión de la célebre canción de Charles Aznavour. Lo curioso es que esa colaboración, que parecía estar siempre a punto pero sin terminar de cuajar, ha acabado tomando forma en un contexto inesperado: Bruni atravesaba días especialmente sensibles debido a los avances judiciales en el caso de su marido, Nicolas Sarkozy. Sin embargo, Luz no percibió tensión, sino devoción. «Me di cuenta de que estaba súper enamorada de él», ha confesado, sorprendida por la intensidad con la que Bruni hablaba de su pareja.

Durante su conversación en La Revuelta, Luz ha profundizado en los matices de ese encuentro. Ha asegurado que la voz de Bruni, aunque no poderosa en el sentido clásico, posee un magnetismo difícil de imitar: «Es muy total, súper sensual». Al verla entrar al estudio, sentarse con calma y prepararse para grabar, a la gallega le bastaron unos minutos para pensar: «¡Qué mujer tan elegante y tan guapa!». La química entre ambas fluyó con tanta naturalidad que la sesión terminó siendo, en sus palabras, «un ratito soberbio».

Luz Casal en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

Esa canción forma parte de un proyecto que, en su origen, iba a ser estrictamente un álbum de intérprete: un recorrido por canciones escritas o interpretadas por mujeres. Sin embargo, a medida que avanzaba, Luz sintió que solo versionar obras ajenas no reflejaba su momento personal. En plena etapa de desenfado -«a estas alturas, casi nada me importa demasiado», ha dicho entre risas-, decidió incluir también composiciones propias. El resultado es Me voy a permitir, un disco que combina memoria, madurez y libertad creativa.

No han faltado en La Revuelta momentos de música en directo: Luz ha interpretado ¿Qué has hecho conmigo?, su nuevo single, en el que narra la fascinación del fan que espera ser visto desde el escenario, y ha hablado de Nada es imposible, tema inspirado por la historia de Noah Higón, la joven que convive con siete enfermedades raras y cuya vitalidad la conmovió profundamente.

Luz Casal en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

La entrevista también ha estado marcada por el buen humor. De hecho, Luz ha comenzado admitiendo que llegaba «con resquemor» porque Broncano no la había saludado en un encuentro previo fuera de cámaras. Pero, fiel a ese espíritu ligero que reivindica en su nuevo disco, ha restado importancia al asunto: «Estamos en otro año, en otro lugar, y a mí ya se me pasó».

Además de hablar de música, la artista ha recordado sus inicios complicados. Ha contado que cantar en pueblos asturianos era casi un tabú en su adolescencia, al punto de que una monja le aconsejó no contarlo para evitar críticas. Su llegada a Madrid tampoco fue fácil: castings donde todos parecían profesionales menos ella, bofetadas simbólicas de realidad y sueños recurrentes con arenas movedizas que terminaban convirtiéndose en algo «mucho menos glamuroso». Aun así, nunca pensó en volver atrás.

En el tramo final de La Revuelta, Luz Casal ha hablado de su reciente nombramiento como marquesa de Luz y Paz, un honor que recibe con una mezcla de incredulidad y emoción. «No soy nada cursi, pero dije ‘yupi’, y creo que nunca había dicho ‘yupi’ en mi vida», ha dicho entre carcajadas. Para ella, cada reconocimiento, desde aquel título francés de Caballero de las Artes y las Letras hasta este último, es «el más importante».