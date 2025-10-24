Nicolas Sarkozy (70) se ha convertido en en el primer ex presidente de Francia en entrar en prisión. El pasado martes, 21 de octubre, ingresó en la cárcel parisina de La Santé tras ser condenado a cinco años por un delito de asociación ilícita en el caso que investigaba la financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Maumar el Gadafi.

Por ahora, el ex político tan solo ha dormido dos noches en la cárcel, pero ha sido suficiente para que la sociedad francesa haya abierto un gran debate sobre sus privilegios y la seguridad con la que cuenta dentro de prisión. Y es que, según lo trascendido, mantiene dos escoltas armados a su lado durante las 24 horas del día que velan por su integridad física. Algo que ha hecho que estalle una lluvia de críticas. No obstante, mientras tanto, en medio del revuelo, su mujer, Carla Bruni, está viviendo uno de los peores momentos de su vida. De hecho, tal y como ha desvelado Marisa Borini Bruni Tedeschi, madre de la mencionada, «está destrozada» con esta situación.

Nicolás Sarcozy y Carla Bruni en París. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Marisa ha confesado al tabloide italiano La Stampa que considera que el encarcelamiento de su yerno «es muy injusto» y una «auténtica bomba». Una percepción que comparte con toda la familia, ya que aparte de su hija Carla y su nieta Giulia, el resto de hijos del ex presidente de Francia también apoyan a su padre en estos duros momentos. «Nicolás tiene unos hijos muy cariñosos que le quieren y le aprecian. Incluso su hijastro Aurélien (el que tuvo Carla Bruni con el filósofo Raphaël Enthoven) está muy unido a él», añadía la mencionada.

A estas declaraciones hay que sumar la gran preocupación que siente Carla Bruni por la integridad física de su marido, según varios medios franceses. De acuerdo con lo publicado, Sarkozy estaría siendo objeto de amenazas de muerte dentro de prisión, algo que ha despertado un gran miedo en su pareja, quien teme por su vida. «Teme que algo pueda pasarle, incluso con tanta seguridad. Las amenazas son reales», ha comentado un amigo muy cercano al matrimonio al diario Le Parisien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Como no podía ser de otra manera, estas declaraciones han hecho saltar todas las alarmas sobre el presente que está experimentando Carla Burni sin su marido al lado. Por ahora, la cantante solo ha utilizado las redes sociales para expresar cómo se siente. De hecho, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde se despidió de Sarkozy el día que entró en prisión. «¿Cómo se las arreglarán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que sus suspiros se mezclen? ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?», escribía, dejando entrever que no sabía cómo iba a ser a partir de ahora su nueva realidad sin el ex político a su lado. Junto a estas palabras, Bruni añadía un vídeo que mostraba varias fotografías de su historia de amor expandidas por el suelo.