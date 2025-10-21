De riguroso luto y sin un ápice de maquillaje, Carla Bruni ha acompañado a primera hora de este 21 de octubre a su marido a la cárcel. El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha ingresado en la prisión parisina de La Santé, para cumplir una condena de cinco años por la recaudar fondos con fines electorales desde Libia. El ex político no ha estado solo en este día tan complicado de su vida. Sarkozy ha estado acompañado en todo momento por su mujer, así como por sus hijos y sus hermanos.

Además de la relevancia de la noticia en sí, ya que este caso ha supuesto un gran escándalo no solo en Francia, sino en la Unión Europea, ha llamado especialmente la atención el look -más que estudiado- que ha escogido Carla Bruni para acompañar a su marido a la cárcel. La que fuera primera dama ha reaparecido visiblemente rota y con un aspecto que nada tiene que ver con el que desfilaba en las pasarelas.

El estudiado look de Carla Bruni para acompañar a Sarkozy a la cárcel. (Foto: Gtres)

Bruni ha reaparecido con semblante serio en el que será uno de los días más complicados de su vida. Además, para mostrarle su apoyo al ex político, ha emitido un comunicado en sus redes sociales firmado por su marido -que ha querido decir unas últimas palabras antes al pueblo francés antes de estar privado de libertad-.

Sin maquillar y de riguroso luto: el estudiado look de Carla Bruni. (Foto: Gtres)

«En el momento en que estoy a punto de cruzar los muros de la prisión de la Santé, mis pensamientos van hacia las francesas y los franceses de todas las condiciones y opiniones. Quiero decirles con una fuerza inquebrantable que no es un expresidente de la República el que se encierra esta mañana, sino un hombre. No reconozco ni acepto este escándalo judicial, este vía crucis que sufro desde hace más de 10 años. ¡He aquí un caso de financiación ilegal sin pruebas! Una condena a una pena judicial de largo recorrido basada en un documento cuya falsedad ya está demostrada. No pido ningún favor, ningún privilegio. Lucho, porque mi voz resuena. No soy digno de lástima porque mi combate es más grande que yo. Mis pensamientos son innumerables. Pero esta mañana, siento una pena profunda por Francia, que dejo en manos de un odio irreconciliable y de una venganza que lleva ese odio a un nivel sin precedentes. No tengo dudas. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido aplastante…», reza el comunicado.

Carla Bruni toma la palabra

Horas antes de que Sarkozy entrara en la cárcel, su mujer también lanzó unas palabras en su perfil social. La ex primera dama publicó una carta cargada de significado con imágenes familiares junto a su marido y Giulia, su hija en común. «¿Cómo harán los separados cuando sus días estén contados?¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros?¿Cómo harán los separados contra el dolor de la ausencia? Contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel», dice la canción que la ex modelo ha utilizado para acompañar este post.