Sarkozy, de su celda de 9 metros a Villa Montmorency: así es su lujosa mansión parisina

Nicolas Sarkozy ha recibido una buena noticia en medio del duro golpe que le ha supuesto la condena a nada menos que 5 años de cárcel por corrupción debido a la supuesta financiación libia de su campaña electoral en las presidenciales de 2007. «Estoy seguro de que hubo una manipulación», declaraba convencido en la sala del Tribunal de Apelación de París.

Y, ahora, apenas 20 días después de su entrada en prisión, parece que el Tribunal de Apelación de París le ha dado la razón al ex presidente de Francia, quien acaba de salir en libertad y puede refugiarse en la tranquilidad de Villa Montmorency.

Nicolas Sarkozy saluda a su llegada a la prisión de La Santé. (Foto: Gtres)

Su salida de la cárcel ha sido bastante discreta y a bordo de un coche oficial, donde le esperaba su esposa: Carla Bruni, quien se ha convertido en su mayor apoyo en medio de uno de los peores momentos de su vida. Al igual que sus hijos, quienes han demostrado que tampoco dudan a la hora de respaldar a su padre. El régimen de libertad condicional al que se enfrenta Sarkozy a partir de este pasado lunes incluye; la prohibición de salir de Francia, entrar en contacto con los otros condenados en el caso o «contactar» con el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en la cárcel.

El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, a su llegada a la prisión de La Santé. (Foto: Gtres)

Escoltado entre fuertes medidas de seguridad, y ya sabiéndose un hombre libre, Sarkozy se dirigió a su mansión ubicada en el exclusivo barrio Villa Montmorency, en el lujoso distrito XVI de París. Lo hizo entre fuertes medidas de seguridad, escoltado por la policía con varios coches y motocicletas.

Villa Montmorency, el lujoso palacete y refugio de Sarkozy

Ubicado en una de las zonas más exclusivas de París, -conocida como la campiña parisina-, este barrio privado se caracteriza por garantizar una gran privacidad a sus vecinos, haciéndoles casi invisibles de cara al público. Algo que, sin duda, llamó la atención tanto del ex presidente francés como de otros miembros de la élite y rostros conocidos. «La única entrada de la residencia, en la Rue Poussin, está vigilada las 24 horas del día por un equipo de guardias que patrullan día y noche», aseguran desde Le Parisien respecto a las fuertes medidas de seguridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Ouest Sotheby’s International Realty (@parisouestsothebys)

La espectacular villa donde residen Sarkozy y Carla Bruni también aleja a los más curiosos y advierte mediante un letrero que su acceso está prohibido al público. Tras sus altos muros, esta mansión parisina combina la elegancia con una intimidad excepcional. De hecho, Bruni reconocía que se trataba de un «lugar mágico» que descubrió durante una fiesta. En aquel momento, la modelo y artista se quedaba prendada de su belleza. Y es que además de las estancias normales, también incluye un estudio de grabación personal, que para ella es un sueño al poder dar rienda suelta a su gran pasión por la música. De igual modo, el que fuese presidente de Francia también tendría su propio rincón especial, centrado en la literatura clásica.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni. (Foto: Gtres)

La propia Carla nos ha dejado entrever en sus redes sociales algunos de sus rincones favoritos, donde encontramos desde una espectacular escalera de hierro forjado, a un suelo de damero en blanco y negro, en medio de un ambiente cálido y repleto de arte. Allí, Sarkozy y su familia pueden descansar y alejarse del acoso mediático, rodeados por una verdadera obra maestra de la arquitectura. En total, unos 1000 m² de superficie habitable, ubicados en la parcela más grande de Villa Montmorency.

Entre sus mayores privilegios, encontramos desde un jardín de 1700 m² orientado al sur, espacios amplios y espectaculares; hasta una piscina cubierta, spa, sala de cine, dependencias exteriores y un inmenso garaje en el que caben hasta 10 coches.