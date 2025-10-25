Jean, Louis y Giulia: los hijos de Nicolas Sarkozy que no le abandonan en su peor momento

Nicolas Sarkozy se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida tras haber ingresado en prisión acusado de financiar su campaña presidencial de 2007 con dinero libio procedente del régimen de Muamar Gadafi. Un duro trance durante el que el expresidente de Francia, -que se enfrenta a cinco años de cárcel-, no ha estado solo, sino que ha contado con el apoyo de su familia. Tanto de su mujer, Carla Bruni, como de sus tres hijos: Jean, Louis y Giulia.

«Quiero decirles con la fuerza inquebrantable que tengo, que no es un expresidente de la República quien está encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente», era el último mensaje que compartía Sarkozy en sus redes sociales. «No pido ningún privilegio, ninguna indulgencia. No estoy aquí para quejarme, porque mi voz se escucha. No tengo que lamentarme, porque mi mujer y mis hijos están a mi lado, y mis amigos son innumerables», ha señalado de manera contundente.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni a su llegada a la prisión de La Santé, en París. (Foto: Gtres)

Así son los hijos de Nicolas Sarkozy: su principal apoyo

Y es que el político todavía aspira a poder salir lo antes posible apelando a la libertad condicional. «Estará allí un mínimo de tres semanas o un mes», ha informado su abogado.

La escena que se ha desarrollado a las puertas de la prisión de La Santé, en París, ha sido de lo más desoladora. Y es que ni Bruni, ni los tres hijos de Sarkozy, eran capaces de esconder su evidente tristeza ni las lágrimas. De hecho, la multitud también ha arropado a la familia, recibiéndoles entre aplausos y gritos de ánimo.

Jean Sarkozy. (Foto: Gtres)

Jean Sarkozy, de 39 años, y fruto del matrimonio del político con Marie-Dominique Culioli, se volcaba por completo con su hermana pequeña Giulia, de apenas 14 años (la única hija del político con Bruni). Mientras que Louis, -decidido a seguir los pasos de su padre en la política-, ha sido el encargado de dirigirse a los allí presentes para darles las gracias por todo el cariño y apoyo que les han brindado.

Louis Sarkozy y su esposa Nathali Husic. (Foto: Gtres)

«Quiero agradecer de todo corazón a las innumerables francesas y franceses que, a pesar de sus obligaciones, se levantaron esta mañana para estar a nuestro lado», se dirigía a ellos completamente conmovido por las muestras de afecto. «Las imágenes de esta mañana quedarán grabadas para siempre en su mente, como en la nuestra. Nadie puede imaginar hasta qué punto vuestra presencia nos conmueve y nos sostiene».

Louis es fruto del segundo matrimonio de Sarkozy con Cecilia Ciganer Albéniz, y a sus 28 años es conocido por haber protagonizado algún altercado. Por ejemplo, llegaba a ser arrestado por lanzar tomates a la policía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐌𝐨𝐬𝐞𝐲 🐟🚶🏼‍♂️ (@moseyofficial)

Uno de los grandes ausentes ha sido Pierre Sarkozy, el polémico hijo mayor del expresidente, de 41 años y también nacido de su matrimonio con Marie-Dominique Culioli.

Desvinculado de todo lo relacionado con el trabajo de su padre, es rapero, productor de hip-hop y compositor. Su nombre ha acaparado varios titulares, como cuando en 2012 tuvo que ser repatriado desde Ucrania en avión presidencial tras sufrir una intoxicación alimentaria, o tras verse involucrado en la concesión de la Copa Mundial de la FIFA 2022 a Qatar.