¿Hasta cuándo trabajará José Luis Martínez-Almeida antes de su boda con Teresa Urquijo?

No figura en la agenda institucional del alcalde de Madrid, pero, el próximo sábado seis de abril, José Luis Martínez-Almeida, de 48 años, tiene programado el más especial de todos los actos desde que llegó al consistorio de la capital el 15 de junio de 2019. Hablamos de la boda con su prometida, Teresa Urquijo Moreno, de 27, cuya ceremonia religiosa tendrá lugar a las 12 horas en la Iglesia San Francisco de Borja, en plena Milla de Oro de la ciudad, y cuya celebración será en la finca El Canto de la Cruz, propiedad de los abuelos maternos de ella, los marqueses de Laserna, en el municipio de Colmenar Viejo. Sin embargo, tal y como ha podido saber LOOK, el primer edil de la capital trabajará hasta el último momento.

El viernes cinco de abril, a las 13 horas, Almeida protagonizará el último de sus compromisos oficiales como hombre soltero: la firma del Convenio de Transformación Digital de los servicios a la ciudadanía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde su llegada al Ayuntamiento, el alcalde ha suscrito diversos acuerdos con diferentes entidades para fomentar la formación digital de los vecinos de Madrid con el objetivo de “combatir la brecha digital y facilitar la inclusión digital de las personas mayores y más vulnerables”. Tras este evento, quedará oficialmente libre de responsabilidades y se dedicará a prepararse para uno de los días más importantes de su vida. LOOK ha podido averiguar que no habrá preboda, ya que la novia ha preferido descansar para disfrutar al máximo del día del enlace.

Inmaculada Sanz, la sustituta del alcalde durante su luna de miel

Tras el “sí, quiero”, que previsiblemente concitará una multitud de madrileños a las puertas del citado templo, el ya matrimonio tendrá diez días de vacaciones, como informó LOOK el pasado miércoles. José Luis Martínez-Almeida y su flamante esposa, Teresa Urquijo Moreno, disfrutarán de su luna de miel en Maldivas y Bután. El matrimonio pasará ocho días en las conocidas islas del océano Índico y, desde allí, emprenderán el viaje al conocido como “reino de la felicidad”, ubicado en el Himalaya, donde estarán solo dos días. Uno de los motivos de esta corta estancia podría ser que el país está considerado como uno de los más caros del mundo, ya que el visado cuesta más de cien euros por persona y día.

José Luis Martínez-Almeida e Inmaculada Sanz. / OKDIARIO

A pesar de la brevedad de su estancia, podrán disfrutar de la belleza de su paisaje y la atmósfera trascendental que allí se respira. En Bután, cuya religión oficial es el budismo, hay más de cuatro mil monasterios. No hay duda de la religiosidad de la pareja, quien protagonizará una boda religiosa en la misma iglesia que lo hicieron los padres de él, los ya desaparecidos Rafael Martínez-Almeida y Ángela de Navasqüés, en 1966. Durante su ausencia, el alcalde será sustituido por Inmaculada Sanz Otero, vicealcaldesa, Portavoz del Gobierno y Delegada de Seguridad y Emergencias en Ayuntamiento de Madrid.

Una intensa Semana Santa

Esta Semana Santa, el alcalde no ha dejado de trabajar ya que ha participado en casi todos los actos de la Pascua madrileña. Una semana de Pasión que inició presidiendo la procesión del Domingo de Ramos. Solo el Jueves Santo, Almeida se ausentó de la capital y viajó, junto a su prometida, hasta Málaga para presenciar el desembarco de la Legión y traslado del Cristo de la Buena Muerte. Un acto que estuvo presidido por la Reina emérita Doña Sofía. Tras este acto, los prometidos vieron desde un balcón de una céntrica calle malagueña a la procesión de la Hermandad de la Paloma.

José Luis Martínez-Almeida y su prometida, en la Semana Santa de Málaga. / GTRES

El viernes, ya de regreso en Madrid, el alcalde participó en la procesión de Jesús de Medinaceli, una de las de mayor arraigo en la capital. “Por Madrid y los madrileños, dijo ante el Cristo. El Domingo de Resurección, el primer edil presenció la tamborrada a cargo de la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora de Zaragoza, organizada por la Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo de Madrid, que puso el punto final a la Semana Santa madrileña.

Aunque fue LOOK quien dio la exclusiva de que el alcalde de Madrid se casaba, fue el propio político del Partido Popular, que hará historia al ser el primero en casarse en el ejercicio de su cargo, quien lo confirmó. “Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí”, escribió en su perfil de Instagram. Queda menos para que Teresa le vuelva a pronunciar “sí, quiero”.