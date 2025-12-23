Hugo González Peña es uno de los hombres del día. A sus 19 años, el madrileño ha causado un gran furor en la Liga NBA americana. El joven ha copado numerosos titulares en las últimas horas al ser uno de los protagonistas en la remontada de los Celtics frente a los Pacers, cuando nadie con ello. Pero, ¿quién es realmente Hugo y por qué está en boca de todos?

Así es Hugo González Peña

Cuando aún no ha cumplido ni 20 años, Hugo González Peña (1,98) se ha convertido en la gran promesa del baloncesto mundial. Tras comenzar en la cantera del Real Madrid, rápidamente debutó en el primer equipo. Un logro que han conseguido solo las estrellas. Sin embargo, su gran éxito llegó cuando dio el salto a la NBA de la mano de los Boston Celtics, uno de los mejores equipos del mundo en este deporte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hugo González (@hugoglezz_)

Pese a pertenecer a uno de los mejores clubes del mundo en una liga reconocida por todo el mundo, el joven siempre ha sido seguidor de la Liga Endesa y de la Euroliga, aunque en ocasiones sí que seguía de cerca a la NBA -como fan de los Lakers-, tal y como desveló en una entrevista con el diario AS, donde también reconoció que sus primeros días al otro lado del charco fueron estresantes.

Afortunadamente, y pese a su juventud, tal y como desveló en el medio citado, siempre ha tenido los pies en la tierra pese a su éxito y, sobre todo, «la cabeza amueblada»: «Lo mejor es la confianza que tengo y que me dan». Además, si por algo se caracteriza este joven es por su humildad, pues tiene claro que parte de su triunfo reside en la «suerte» de la mano de la constancia para cumplir sueños».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hugo González (@hugoglezz_)

Su lado familiar

A través de sus redes sociales, donde actualmente acumula 80 mil seguidores, el joven ha dado pistas de su vida más allá de las canchas. Aunque nació en Madrid, en Málaga también tiene su hogar, donde veranea y donde disfruta de jornadas de playa o de paseos por el Puerto Deportivo de la ciudad.

En cuanto a su vida familiar, se conoce que no vive solo en Estados Unidos, sino que a su aventura americana le acompañó parte de su entorno más próximo, como su madre, su hermano pequeño o su mascota, una boxer -los que seguro que también le ponen los pies en la tierra cuando saborea los triunfos en la NBA-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hugo González (@hugoglezz_)

Además, es sabido que su pasión le viene de la cuna, pues su progenitora, Montserrat Peña, fue jugadora profesional, al igual que su padre, Paco González -que vive en España-, que también se dedicó durante muchos años al baloncesto. Un deporte que, aunque seguramente comenzara como un hobby, ahora le ha dado muchas alegrías a Hugo, cuyo nombre suena con más fuerza que nunca en la NBA.