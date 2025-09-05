José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han reaparecido sin el pequeño Lucas en un evento para apoyar a la moda española. El alcalde de Madrid y su mujer, que dieron la bienvenida a su primogénito el pasado mes de julio, están completamente inmersos en el cuidado del recién nacido, aunque eso no supone que también sigan cultivando su matrimonio con planes en pareja. En esta ocasión, el político y la analista han acudido al desfile de la nueva colección de Ines Domecq -una de las firmas de invitadas favoritas entre las mujeres de la jet set-. Además, esta reunión VIP -en la que no han faltado rostros conocidos-, ha rendido homenaje a Caritina Goyanes, que falleció hace justo un año.

Almeida y Urquijo, invitados VIP entre la jet set

El pasado 4 de septiembre, el Palacio de Liria se convirtió en el escenario para la presentación de GOYA, la nueva colección de Ines Domecq. La diseñadora ha querido rendir homenaje al arte español a través de esta nueva propuesta con vestidos exclusivos para ser la invitada perfecta.

Todos los detalles del desfile de Ines Domecq en el Palacio de Liria. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Con el duque de Alba y Eugenia Martínez de Irujo como anfitriones, el desfile ha congregado a muchos rostros de la jet set, como Cari Lapique, Carla Goyanes, El Juli, Isabelle Junot, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Precisamente, el alcalde de Madrid -que hace unos días regresó a su puesto de trabajo tras el permiso de paternidad-, ha estado acompañado por su mujer, que se ha convertido en un icono de estilo.

Almeida y Teresa Urquijo, en el ‘front row’ del desfile junto al duque de Alba y Eugenia Martínez de Irujo. (FOTOS: REDES SOCIALES)

El matrimonio -que se ha sentado en el front row junto a Eugenia Martínez de Irujo y el duque de Alba- no ha querido perderse esta cita con la que demuestran que, a pesar de haber sido padres, también encuentran momentos en pareja. Además, han demostrado que siguen muy de cerca las tendencias y que apoyan a la moda española.

El homenaje a Caritina Goyanes

El desfile de Domecq supone el pistoletazo de salida de la próxima edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, que se celebrará del 17 al 21 de septiembre. La diseñadora ha querido adelantarse a las tendencias de invitadas que se verán los próximos meses en las bodas y, para ello, ha querido enseñar esta nueva colección en primicia a sus amigos y clientes habituales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Goyanes Lapique (@carlugoyanes)

Además del desfile, Domecq ha hecho una posterior cena para agradecer el apoyo recibido y celebrar por todo lo alto su nuevo proyecto inspirado en las colecciones de Goya. Para el convite, la diseñadora ha contado con el catering que fundó Caritina Goyanes, Sixsens. Un gesto que supone un homenaje a la empresaria fallecida en agosto del 2024 y que Cari Lapique y Carla Goyanes -invitadas al evento-, han agradecido en sus redes sociales: «La vuelta siempre cuesta menos con noches como la presentación de Inés Domecq en un escenario imbatible y con el mejor catering».