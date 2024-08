De Inés Domecq a Rosauro Varo: numerosos rostros conocidos en la capilla ardiente de Caritina Goyanes

Casi tres semanas después de la muerte de Carlos Goyanes, la familia ha recibido un nuevo e inesperado golpe que no será fácil de superar. En la tarde de este lunes, 26 de agosto, Caritina Goyanes acaparaba gran parte de la atención mediática tras conocerse su inesperado y repentino fallecimiento a causa de un infarto fulminante a la temprana edad de los 46 años. A las horas de conocerse la triste noticia sus restos mortales fueron trasladados al tanatorio malagueño de San Pedro de Alcántara, lugar al que se han desplazado sus familiares y amigos para expresar sus máximas condolencias al clan.

Entre todos los presentes, destacaron numerosos rostros conocidos del país que tienen una buena relación con la familia y que, como no podía ser de otra manera, no dudaron en acercarse hasta el enclave citado. Una de las primeras en llegar fue Inés Domecq, íntima amiga del clan. Lo hizo con unas grandes gafas oscuras que ocultaban su rostro, aunque sus gestos no escondían el dolor que sentía por la pérdida de Caritina. Cabe destacar que la diseñadora también apoyó a la familia, hace tan solo 20 días, cuando murió Carlos Goyanes.

Inés Domecq en el tanatorio de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Rosauro Varo, que mantiene una gran amistad con varios miembros de la familia, también quiso desplazarse hasta el tanatorio marbellí para dar el último adiós a Caritina Goyanes. A la pareja de Amaia Salamanca le ha seguido el periodista José María García, quien, acompañado por uno de sus hijos, apenas podía articular palabra a su llegada por el profundo dolor que sentía. Y es que el comunicador mantenía una amistad de muchos años con Carlos Goyanes, al que despidió hace apenas tres semanas.

Rosauro Varo en el tanatorio de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Marisa de Borbón ha sido otro de los rostros conocidos que han mostrado sus máximas condolencias a la familia Goyanes. Acompañada por su hijo Alfonso y sujetándose en una muleta a causa de una lesión, Marisa ha entrado al tanatorio de Marbella para despedirse de Caritina y estar al lado de su círculo más allegado.

Marisa de Borbón en el tanatorio de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Por otro lado, el clan también ha recibido multitud de coronas de flores blancas. La primera que ha llegado era de su madre, marido e hijos. Más tarde, recogían otra de su hermana Carla, su cuñado y sus sobrinos. Por último, también se ha podido ver otra de sus primos, Felipe y Carlos Cortina, hijos de Alfonso Cortina y Myriam Lapique.

Doloroso abrazo entre Carla Goyanes y Antonio Matos

Carla Goyanes y Antonio Matos Salazar en el tanatorio de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Carla Goyanes, hermana de Caritina, llegó visiblemente devastada y de la mano de su marido, Jorge Benguría. A las puertas del tanatorio se reencontró con su cuñado, Antonio Matos, con el que se fundió en un estremecedor abrazo envuelto en lágrimas que ha emocionado a propios y extraños. Posteriormente, Carla repetía la escena con su sobrina, MiniCari, y su sobrino Pedro. Minutos después, todos entraban agarrados a las instalaciones del velatorio.