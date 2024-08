De Lolita Flores a Charo Vega: los famosos reaccionan a la repentina muerte de Caritina Goyanes

La inesperada muerte de Caritina Goyanes Lapique ha provocado una vorágine de reacciones. La hija de Carlos Goyanes, fallecido hace tan solo 19 días, y Cari Lapique, ha muerto en Marbella.

Ha sido su marido, Antonio Matos Salazar, quien le ha acompañado al hospital. Ha sufrido un paro cardíaco y no han podido hacer nada por salvarle la vida. Una triste pérdida que se produce también unos días después de la muerte de su tía, Tito Goyanes, hermano de su padre. Los restos mortales de la empresaria serán trasladados al Tanatorio San Pedro de Alcántara, en Málaga, mismo enclave en el que se dio el último adiós a su progenitor hace dos semanas.

Caritina Goyanes Lapique, en un evento. (Foto: Gtres)

Lolita Flores, devastada

Este lunes, TardeAR ha arrancado la primera emisión de la segunda temporada. Nada más iniciar el formato liderado por Ana Rosa Quintana anunciaban la muerte de Caritina Goyanes, cuando, Lolita Flores, en completo shock, ha tenido que abandonar el plató.

Lolita Flores, devastada tras la muerte de Caritina Goyanes. (Foto: Telecinco)

Charo Vega también ha sido de las primeras en reaccionar a la pérdida. Entre lágrimas y con un hilo de voz ha entrado en directo en Y ahora Sonsoles.

Charo Vega, en Vejer de la Frontera. (Foto: Gtres)

«He bajado a toma café y me ha llamado Lolita y me lo acaba de decir», ha comenzado explicando. «Entonces, yo, ahora mismo no tengo capacidad de reaccionar. No sé qué pensar. Solo puedo pensar en Cari, en Caritina, esa muñeca tan joven dios mío… quince días después que su padre», ha proseguido. «Yo, todos los días procuro hablar con Cari o le mando un corazón y ella me contesta, pero yo, ahora mismo, no sé ni qué decirle a esa madre… Estoy hecha polvo», ha asegurado. «Desde luego que la vida a veces es tremenda. Estoy fatal ahora mismo», ha lamentado Charo, que es íntima amiga de la familia.

Naty Abascal «rota de dolor»

A través de su perfil de Instagram, Naty Abascal ha compartido un post recordando a Caritina con unas imágenes del día de su boda y un texto. «Sin palabras, rota de dolor por una pérdida así. Todo mi amor a su familia en especial a Cari, Carla, Antonio, Pedro y Mini Cari», ha indicado. «Una mujer maravillosa, siempre con una sonrisa. Recuerdo perfectamente lo feliz que estabas el día de tu boda y la preciosa familia que creaste», ha finalizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fashion Consultant – Naty (@natyabascal)

Por su parte, Rosa Villacastín ha utilizado la red social X (antiguo Twitter) para lanzar un mensaje de cariño y amor a la familia tras la repentina muerte de la empresaria.

Estoy en sock!!! Me acaban de comunicar que ha fallecido Caritina Goyanes, la hija de Cari Lapique y Carlos Goyanes, que falleció hace unos días, ambos de un infarto fulminante. Qué dolor!!! Era joven, empresaria, con unos hijos maravillosos. Todo mi cariño a su familia. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) August 26, 2024

