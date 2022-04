“No tengo nada que decir”. Así ha respondido Luis Medina ante las preguntas de los reporteros después de que haya salido a la luz que la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra él y contra su socio, Alberto Luceño por presuntamente haberse lucrado de forma excesiva de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia, cuando los guantes, las mascarillas y los test escaseaban. Según sugiere el escrito que se ha presentado, se habría detectado un importante sobrecoste en la compraventa de todo este material que, en el caso de Luceño, superaba el 80%.

El titular del Juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha admitido este mismo jueves la querella a trámite. El propio Luis Medina reconocía en el momento en el que salió la noticia que sí que había obtenido una comisión por esta operación, pero comentó que no se trataba de nada irregularidad: “no es ilegal, pero entiendo que haya gente que no lo comprenda”. De la misma manera, se ha desvinculado completamente de la actuación de Luceño: “no puedo responder por lo que hiciera otra persona”, sentenciaba en una entrevista a El Confidencial.

Pocas horas después de que se revelara la situación, el marqués de Villalba ha continuado con su rutina diaria y ha salido a pasear a su perro en las inmediaciones de su domicilio. Vestido de manera casual y con mascarilla, Medina ha insistido en que no tiene nada que decir. Más intranquila se ha mostrado su madre, Naty Abascal, a la que los periodistas han preguntado a la entrada de unos grandes almacenes. La exmodelo ha preferido no pronunciarse y se ha refugiado apresuradamente en el recinto.

¿Quién es Luis Medina?

El hijo menor de Naty Abascal ha sido, durante muchos años, uno de los rostros más conocidos de la alta sociedad española, aunque en los últimos tiempos ha preferido, al igual que su hermano, Rafa Medina, mantener un perfil bajo y centrarse en su carrera profesional.

Hasta el pasado año, el hijo menor de Naty Abascal y el anterior duque de Feria era el único de los nietos de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, la XVIII duquesa de Medinaceli, que no ostentaba distinción propia que corroborase su pertenencia a la aristocracia. Fue entonces cuando su hermano mayor decidió cederle el marquesado de Villalba. Antes de esto, el actual Marqués ya había entablado una disputa con su tío, Ignacio de Medina -duque de Segorbe-, por el título de conde de San Martín de Hoyos, aunque perdió el litigio: “en vida de mi abuela, mi tío, el duque de Segorbe, me comentó la ilusión que tenía la abuela de que todos sus nietos llevaran un título y que habían pensado para mí el de conde de San Martín de Hoyos. Se firmó esa distribución. Pero pasó el tiempo, falleció mi abuela y me enteré de que mi tío nunca movió ese documento”, contó el aristócrata en el año 2018 a la revista ¡Hola!.

En su faceta profesional, no ha cosechado los mismos éxitos que su hermano, que fue el fundador de la firma Scalpers y ejecutivo de Inditex. Algunos de sus proyectos han sido el showroom Showme That, con firmas como Aquazzura, Oscar de la Renta, Intropia, Tete by Odette e Yliana Yepez. También tiene una empresa dedicada a la intermediación de productos, Sextante Trade Desk, que creó en 2020 en plena pandemia. Antes de esto, en el año 2018 participó como administrador de una de las empresas de su madre, entre los meses junio y octubre.

Se planteó la opción de ser embajador de la firma italiana Dolce & Gabbana en 2014, pero finalmente no se concretó el contrato con la marca. A pesar de eso, revistas como la francesa Point de Vue lo han declarado “el soltero más atractivo del mundo”, además de que ha formado parte del ránking de hombres mejor vestidos.

En lo que respecta a cuestiones del corazón, el hermano del duque de Feria ha sido -y sigue siendo- a sus 41 años, uno de los solteros de oro del panorama patrio. Mientras que Rafa Medina encontró el amor al lado de Laura Vecino -con la que tiene dos hijos-, en el caso de Luis no ha sido así. El marqués de Villalba, ha mantenido romances con algunos de los rostros más conocidos de nuestro país -y también de fuera de nuestras fronteras-, como Priscila de Gustín, Alejandra de Rojas, Norma Ruiz, Amanda Hearst o Paula Barcala. Sin embargo, con ninguna de ellas se ha decidido a dar un paso más.