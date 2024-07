La emotiva carta de Charo Vega a Carmina Ordóñez en el 20º aniversario de su muerte: "Te dejé sola"

Se cumplen veinte años de la muerte de Carmina Ordóñez. Un fallecimiento rodeado del mismo enigma que caracterizó la vida marcada por el hedonismo, las fiestas, la pasión, las adicciones y la infelicidad de La Divina; a la que quienes fueran amigas íntimas de la ex esposa del torero Francisco Rivera ‘Paquirri’ han querido recordar, de una forma muy emotiva. Prueba de ello es la carta que Charo Vega ha compartido con los medios de comunicación y a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de veintiocho mil seguidores.

«Esta es la primera carta que te escribo sin respuesta. Recuerdo los veranos que nos escribíamos sin parar, tú en Málaga y yo en Rota (…) Carmen, hace 20 años que no te veo ni escucho tu voz, pero bien sabes que raro es el día sin nombrarte. A mi nieta Triana le hablo mucho de ti, me recuerda mucho a ti, parece parida por ti. Quiero que sepas que estoy «DIVINAMENTE», viejita, pero sana. Mis hijos, mis nietos, y tanta familia, que también fue tuya, me hacen muy feliz», comienza el escrito.

Charo Vega, en Vejer de la Frontera. (Foto: Gtres)

«Ay, Carmen, cómo me hubiera gustado envejecer contigo, distrutando nuestro ocaso juntitas. Lolita y yo lo hablamos muchas veces: ¿Cómo estaría Carmen? ¿Seguiría siendo igual de roneanta? Carmen de mi corazón, no sabes cómo te extraño. Te sigo queriendo muchísimo. Aún no sé por qué te fuiste, ni con quién, eso lleva martirizándome todos estos años. ¡En qué mala hora me fui a Marbella! Te dejé sola ante el peligro, eso me hace sentir fatal. Tus hijos son unos luchadores, como tú, y tienes unos nietos que, aunque no los conozco, sé que son maravillosos. Todavía guardo el cassette que grabamos: jos ¡qué risal Tú con tus auriculares, tu micro, y yo haciendo de técnica mientras cantabas Chica salvaje.. Te prometí no enseñárselo a nadie, y lo he cumplido, como tantas otras cosas que nunca contaré», continúa.

«Te hicieron mucho daño, yo lo sé. Bueno, amiga, dale muchos besos a todos los que están por ahí contigo. No te preocupes por las de aquí, estamos bien, pero estaríamos mucho mejor si no te hubieras ido. Aunque no te lo creas, nos hacía mucho bien estar contigo. Te quiero con toda mi alma», termina la carta.

Charo Vega, en un evento. (Foto: Gtres)

Charo Vega y Carmina Ordóñez mantuvieron una relación de amistad cercana y profunda hasta el día de la muerte de la sevillana, que destacó por su lealtad y apoyo mutuo a lo largo de los años, a ojos de la crónica social de nuestro país. Ambas mujeres se conocieron en los círculos sociales de la élite madrileña, siendo ya dos figuras conocidas en la sociedad española.