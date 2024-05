Este lunes, 20 de mayo, Lolita Flores acudió a los Premios Naranja y Limón que tuvieron lugar en el hotel NH Collection de Madrid. Fue en el marco de esta cita, donde la cantante interaccionó con los medios de comunicación. Después de confesar que se encuentra en un gran momento personal y profesional, habló sobre el estado de salud de su compañero de programa, Ángel Llácer, quien tuvo que retirarse de Tu cara me suena por haber contraído una infección. Motivo por el que estuvo ingresado.

«Gracias a Dios ya está fuera de peligro. Ya está fuera del hospital», expresó, aliviada, en un primer momento. «No sé si podrá volver otra vez a Tu cara me suena porque le han mandado reposo, pero bueno desde aquí decirte que te quiero. Te mando un beso», añadió.

Lolita, aseguró que mantiene el contacto con el presentador y que todos los miembros del jurado del citado espacio tienen un grupo en WhatsApp. «Tu cara me suena sin mi Ángel no es lo mismo y me emoción incluso porque sé que los programas que quedan le voy a echar muchísimo de menos. Él lo sabe», prosiguió con un hilo de voz.

Ángel Llácer reaparece en televisión

El pasado viernes, 17 de mayo, el talent musical recibió la visita sorpresa del propio Ángel Llácer. El espacio, presentado por Manel Fuentes, vivió así un momento muy especial y cómico a partes iguales. En el comienzo del programa, una silla de los jurados estaba vacía, mientras Carlos Latre, Chenoa y Lolita se encontraban en sus respectivos sitios.

El presentador informó entonces que habría un nuevo juez: «Una semana más tenemos una silla vacía que tenía que estar ocupada por Ángel Llàcer. Vamos a volver a confiar en el público para ocupar esa cuarta silla». El barcelonés fue sustituido anteriormente por Silvia Abril por una bacteria contagiosa que contrajo durante un viaje a Vietnam.

«Que se sienten todos y todas los que no hayan tenido un virus estomacal en los últimos diez días», espetó Fuentes. Fue entonces, cuando apareció Ángel Llácer disfrazado de bacteria, haciendo así gala de su habitual sentido del humor. Tras ser aclamado por el público al grito de: «Presidente, presidente», explicó lo que le había ocurrido. «Yo me fui a Vietnam de vacaciones. Allí te dicen: ‘No comas, no comas’… y yo comí en la calle y todo lo que te dicen que no hagas. Cogí una intoxicación. Me curé y entonces volví de allí, pero he tenido una colitis aguda. Ha sido muy heavy», comentó.



Sin embargo, esta entrega del formato de Antena 3 ya estaba grabada previamente. En los últimos días, Ángel Llàcer tuvo que ser ingresado nuevamente para ser intervenido quirúrgicamente. De esta manera, será Santiago Segura quien tenga que reemplazar al juez durante las siguientes emisiones.