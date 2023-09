Lolita Flores ficha por Ana Rosa Quintana y paraliza la Red

La pasada semana se avanzó que Lolita Flores iba a convertirse en una de las invitadas estrella de TardeAR, nuevo espacio de las tardes en Telecinco presentado por Ana Rosa Quintana. Y así ha sido. La hija de Lola Flores y Antonio González, apodado como ‘El pescaílla’, ha mantenido una charla este martes con la periodista, haciendo un recorrido por su vida personal, su familia y sus nuevos retos profesionales.

Lolita Flores en el ‘Deluxe’ / Telecinco

Lolita, que es también juez de Tu cara me suena en Antena 3, comentaba que, actualmente, se encuentra preparando el montaje teatral Poncia, escrito y dirigido por Luis Luque. «Nos hemos juntado las tres eles, Lolita, Luque y Lorca», explicaba sobre este proyecto, que se representará en el Teatro Español de Madrid. Sin embargo, no era hasta el tramo final de la entrevista cuando la ganadora del Premio Ondas desvelaba que la actriz formará parte del grupo de colaboradores de TardeAR.

Ana Rosa Quintana y Lolita / Telecinco

«Le vamos a pedir a Lolita y que se incorpore a esta mesa y que también nos dé su punto de vista respecto a todo lo que ocurre. Tú vas a ser también colaboradora, además de actriz, además de cantante y escritora», comentaba Ana Rosa, orgullosa de este fichaje. «Te puedo decir que feliz que me hicieron cuando me llamaron. La verdad que estuvimos ahí hablando. Yo no sabía al principio si lo podía hacer, precisamente, por los ensayos y por esta obra de teatro. Pero los lunes normalmente siempre se descansan, y aunque yo no tenga mucho descanso, me apetece mucho venir», se sinceraba Lolita Flores. Segundos después, añadía que le apetecía mucho vivir esta experiencia televisiva. «Me apetece mucho también que la gente sepa las opiniones de los que vamos a estar en la mesa. Sé más o menos con quién voy a estar son gente a las que quiero, a las que adoro, que me llevo con ellos maravillosamente bien, y hasta aquí puedo contar», apuntaba.

Lolita en TardeAR / Telecinco

«No te preocupes, que esto nunca se sabe aquí, cambia todo de un día para otro», bromeaba Ana Rosa. «Y si me traes a alguien que no me caiga bien diré: pues o te vas tú o me voy yo», decía Lolita con el tono jocoso que tanto le caracteriza, puntualizando también que eso no pasaría. La incorporación de la intérprete de No renunciaré se convertía en una de las tendencias virales en la Red tras salir a la luz que, a partir de ahora, será un rostro mucho más visible en la también conocida como caja mágica.

El gran estreno de TardeAR

El pasado lunes, 18 de septiembre, Telecinco lanzaba la primera emisión de la que es su gran apuesta esta nueva temporada tras el continuo baile de programaciones que había vivido la cadena desde la pasada primavera. De esta manera, el espacio conducido por Ana Rosa se convierte en una pieza clave de la franja vespertina con el único objetivo de levantar los datos de audiencia que había caído en picado en los últimos meses.