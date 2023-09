Lolita confiesa las adicciones en las que cayó tras la muerte de su madre y su hermano

No es ningún secreto que la muerte de Lola Flores el 16 de mayo de 1995 fue una noticia que conmocionó a todo un país. Recordemos que «La Faraona» murió como consecuencia de un cáncer de mama, a los 72 años. Tan solo 15 días después, murió Antonio Flores, su hijo mayor. Dos pérdidas que hundieron por completo a toda la familia Flores. Lolita, protagonista de El musical de tu vida, quiso sincerarse al respecto.

Entre otras cuestiones, y al estar profundamente destrozada, la artista acabó recurriendo a las adicciones. «Cada uno lleva el dolor de una pérdida como puede. Me lo quité a base de tomarme muchas botellas de whisky y de probar sustancias que nunca antes había probado», reconoció a Carlos Sobera en el programa de Telecinco.

Ella no fue la única de la familia Flores que acabó completamente hundida tras la pérdida de Lola Flores y de Antonio Flores. Un claro ejemplo lo encontramos en el padre de Lolita, Antonio González ‘El Pescaílla’: «Mi padre no quería vivir. Perdió al amor de su vida y a su hijo, y perder a un hijo para un padre es lo peor».

En cuanto a Rosario, a pesar del dolor, siempre estuvo dispuesta a ayudar a todos los suyos para tratar de superar esta dura etapa: «Mi hermana tuvo la genial idea de hacer de ‘El lerele’ tres casas y nos trajimos a mi padre. Mi hermana y yo nos quedamos huérfanas de padres y de hermano también». Además, añadió: «Lo único que le pido a Dios, porque mi hermana y yo tenemos dos hijos, es que no quiero que las historias se repitan».

Por si fuera poco, Lolita reconoció que, aunque su madre murió de cáncer, su hermano “murió de pena” por la muerte de «La Faraona»: «Mi hermano se murió de amor, como decía la canción (…) Con amor se paga, su amor era Lola Flores y su hija por supuesto, Alba, pero por mi madre rebasaba los límites». La artista tiene claro que si hubiera sido Antonio quien hubiera muerto antes que Lola Flores, probablemente hubiera pasado algo similar.

«Mi madre no podía vivir sin mi hermano y mi hermano sin madre. Si hubiera sido al revés, creo que hubiera tardado poco mi madre», aseguró en El musical de tu vida. Los siguientes años a la muerte de su madre y su hermano fueron tremendamente duros para la artista, pero no tardó en aferrarse a los suyos para poder salir adelante: «A mí me salvó que tenía dos hijos, que tenía mi trabajo».

