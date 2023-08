Bradley Cooper confiesa cómo su papel en ‘Ha nacido una estrella’ le ayudó en su adicción al alcohol

Bradley Cooper se ha sincerado sobre la importancia que tuvo el papel de A star is born (Ha nacido una estrella) en su vida. El actor estadounidense dirigió y protagonizó esta película en el año 2018 junto a Lady Gaga, una película que además de tener un gran éxito, también fue muy reconfortante a nivel personal para él.

En una entrevista reciente, el actor explicó cómo sus lucha constante con las drogas y el alcohol lo ayudaron a sumergirse en el personaje de Jackson Maine en Ha nacido una estrella, sincerándose como nunca sobre cómo se sintió interpretando ese personaje.

«Mi dolor hizo que me fuera más fácil poder entrar allí», afirma sobre el drama musical que causó sensación en el año 2018. Y añade: «Y gracias a Dios estaba en un momento de mi vida en el que me sentía cómodo con todo eso, así que realmente podía dejarme llevar».

A Star Is Born (2018) | Dir. Bradley Cooper pic.twitter.com/93AfOzc2PU

En la película, una adaptación del romance de 1937 y de sus posteriores remakes de 1954 y 1976, Bradley Cooper interpreta a una estrella del rock que lucha contra la adicción. Una adicción que finalmente termina de una manera trágica.

«He tenido mucha suerte con los papeles que me han tocado desempeñar», prosigue el actor en la citada entrevista donde ha hablado sobre su papel en A Star is Born. «Ha sido una verdadera bendición. Espero poder seguir haciéndolo», concluía.

Cabe recordar que esta película logró ocho nominaciones al Oscar y ganó un Premio de la Academia por el tema Shallow de Cooper y Lady Gaga, que triunfó en la categoría de mejor canción original en la ceremonia del año 2019.

5 years ago today, Lady Gaga and Bradley Cooper’s A Star Is Born premiered in Venice. pic.twitter.com/SMscwfXxwz

— Gaga Daily (@gagadaily) August 31, 2023