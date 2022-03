La llegada de las plataformas de streaming de contenidos audiovisuales han supuesto un cambio de 180 grados a la tradicional forma de hacer cine. Los contenidos cambian y con ello, el presupuesto de la misma y el caché de sus actores, detalles que no han sentado nada bien a algunas estrellas del mundo del cine. Uno de los que ha hablado al respecto ha sido el actor Bradley Cooper, quien ha explicado como ha afectado esta nueva modalidad a su trabajo.

En la actualidad el intérprete se ha consagrado como uno de los actores mejor pagados del mundo, un dato que quedó reflejado en el 2019 gracias a ‘Forbes’. En dicho año, Bradley Cooper se embolsó millones gracias a sus éxitos cinematográficos en taquilla con películas como ‘Vengadores: End game’ o ‘Sin límites’.

Asimismo, Forbes afirmó, por el contrario, que Cooper perdió su salario inicial por la película ‘A star is born’, donde dirigió y trabajó junto a Lady Gaga. El motivo de ello fue que para dicho proyecto contó con un presupuesto de 36 millones de dólares. Pero, terminó remontando sus pérdidas gracias al backend de la película, con el que embolsó 40 millones de dólares.

Por ello, ahora el actor de ‘El Francotirador’ ha explicado como ha afectado el trabajar para proyectos de streaming en su carrera. “A nivel personal, la forma de ganarme la vida ha cambiado por completo. La ventaja, si tuviera éxito, es que me pagarían mucho más”, dijo Cooper en el programa de Kim Masters, ‘El negocio podcast’. “Esos días se han ido por completo y tengo temor con eso. No hay duda, no hay duda”, confesó respecto a su carrera.

“Tengo tanta suerte de que Netflix pague por la película. Pero, eso es solo para que la película se pueda hacer, pero no hay un back-end (ganancias). Eso es por amor al juego”, continuó. “Es por eso que estoy haciendo esa película y estoy muy agradecido de que me permitan hacerla. Scott Stuber, gracias al Señor. Netflix es el único lugar que haría esa película”, comentó respecto a su último proyecto, ‘Silver linings playbook’.

Ha sido este cambio en su carrera el que lo ha llevado a apostar por las nuevas formas de hacer cine. Además, señaló que tampoco creía que una película tuviera que verse en el cine para disfrutarla o apreciarla. “Las películas que cambiaron mi vida y me inspiraron a hacer lo que hago por vocación fueron ‘El hombre elefante’, ‘Padrino’, ‘Apocalipsis ahora’, ‘Champú’, ‘Regresando a casa’ y ‘Cazador de ciervos’. Todas esas películas las vi en un televisor de 16 pulgadas”, sentenció.