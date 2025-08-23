Philipsen gana al sprint en Novara y se convierte en el primer líder de la Vuelta 2025

Jasper Philipsen es el primer líder de la Vuelta a España. El belga se ha impuesto con autoridad en el primer sprint de esta edición de la carrera, en la primera etapa con final en Novara (Italia). Allí ha cumplido con los pronósticos que le ponían como el gran favorito al triunfo y, por tanto, al maillot rojo. Como ya sucediera en el último Tour, el de Alpecin se viste de líder, con un contundente triunfo que le deja como el mejor velocista, con diferencia, del pelotón. Segundo fue Vernon, mientras que Aular entró en tercera posición, pero no tuvieron ninguna opción.

La 80ª edición de la ronda española daba su pistoletazo de salida en Turín, en el que es el 90º aniversario de la celebración de la primera de ellas, en 1935. En busca del sucesor de Primoz Roglic, que este año no ha acudido a su defensa del título, el pelotón ha comenzado a recorrer los primeros kilómetros de los más de 3.000 que tendrán que sumar a sus piernas.

Y a pesar de encontrarse bien cerca de los Alpes, la primera de estas 21 etapas era propicia para la llegada al sprint. Turno de los Philipsen, Pedersen y compañía. Uno de ellos se vestiría de rojo, salvo sorpresa mayúscula, puesto que salir como líder en la segunda etapa era más que un aliciente para cualquiera de los equipos de intentar competir el triunfo de etapa.

Y eso hizo un Hugo de la Calle que animó la carrera sabiendo que sus posibilidades de éxito eran prácticamente nulas. El joven corredor del Burgos-BH se coló en la primera de las escapadas, formada antes del ascenso a la única cota del día, un puerto de tercera que dejó como líder de la montaña al francés Verre, del Arkea. Junto a ellos dos, completaban la escapada Reinderink, Nico Vinokourov, Joel Nicolau y Koen Bouwman.

Pero Hugo se quedó solo y se marchó en busca de un imposible. El asturiano se resistió a ser neutralizado y el pelotón tampoco puso mucho empeño en pillarle. Llegó a sumar más de 40 segundos de ventaja, hasta que fue cogido finalmente a uno 45 kilómetros de meta. Todo quedaba encaminado al sprint, aunque el UAE se ponía a tirar y a endurecer el ritmo, con Visma muy pendiente y con Alpecin dejando trabajar.

Llegaron a la zona neutralizada y entonces fue donde el equipo belga comenzó a romper el pelotón para asegurarse la victoria de etapa. Pedersen se descolocó por completo, apareciendo muy atrás, lo que daba vía libre a Philipsen para llevarse el primer sprint de la Vuelta. Fue él quien lo lanzó y, aunque le siguió Vernon, no pudo plantarle cara.