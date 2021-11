En el año 2019 Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron una de las actuaciones más emblemáticas de la historia de los Oscar. Los protagonistas de ‘A star is born’ se subieron al escenario de la ceremonia para interpretar una de las canciones más emblemáticas de la película, ‘Shallow’.

Tales fueron las chispas que saltaron en el escenario, que todo el mundo dio por ello que entre ellos había surgido un romance que había traspasado la pantalla. De esta forma, surgió la teoría masiva de que su actuación en los Oscar había sido la confirmación de su amor.

Por si fuera poco, las historias personales de los protagonistas de la historia daban pie a que este rumor cada vez cogiera más fuerza. Lady Gaga acababa de romper su compromiso con Christian Carino, mientras que Bradley Cooper daba por terminada su relación con Irina Shayk al poco tiempo.

“Lady Gaga is just so charismatic and beautiful. When I met her, I thought ‘If I can just harness that, then it’s for me to mess up.’ But then, when we worked together, I realized, ‘The sky’s the limit in terms of what she’s able to do and her commitment level.’” – Bradley Cooper pic.twitter.com/Upp8F2kLNn

— Film Updates (@FilmUpdates) November 17, 2021